La Glorieta

DOS GOLPES CONSECUTIVOS recibió Jesús Estrada Ferreiro, ese hombre poderoso que decía que no le podían hacer nada por más firmas ciudadanas que se recolectaran para pretender quitarlo de la silla presidencial de Culiacán. El martes, un juez de Control lo vinculó a proceso por los presuntos delitos de abuso de autoridad y discriminación cometidos contra viudas de policías. Ayer, el Congreso del Estado emitió por primera vez en 191 años una acusación de juicio político contra un exalcalde por una denuncia ciudadana y solicitan que sea inhabilitado para desempeñar cualquier cargo por un lapso de seis años. Será el Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien determine si existe o no la plena responsabilidad de Estrada Ferreiro y si procede la inhabilitación. Todo apunta para que la vida política del alcalde llegó a su fin. Qué caro le salió el negarse a pagarle a las viudas de los policías. En este caso, queda el dicho de “no hay enemigo pequeño” y “no se debe desestimar a nadie”. Mientras tanto, Estrada busca regresar a la alcaldía, y asegura que no está obsesionado con el cargo, pero el pueblo lo eligió. Ya ha interpuesto varios juicios para ser restituido. Sigue considerando que sí tiene el respaldo de Andrés Manuel López Obrador.

CONTINÚAN LAS INCONGRUENCIAS. A muchos ciudadanos les sigue pareciendo incongruente que el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil continúe dejando en su gabinete a funcionarios que han sido tan cuestionados, como la tesorera Issel Guillermina Soto, otros funcionarios que apoyaron contra viento y marea a Jesús Estrada Ferreiro para que no lo destituyeran. Ahora, Issel está recibiendo a esos ciudadanos que tanto se les afectó con sus medidas recaudatorias. También les parece muy incongruente que María de Jesús Verdugo siga siendo parte del Ayuntamiento, cuando es la asesora legal de Jesús Estrada Ferreiro. La abogada se defiende con que solicitó un permiso de seis meses sin goce de sueldo para defender al exedil. Hay trabajadores del Ayuntamiento que aseguran que, si falta dos días, los correrían, razón por la que no se entiende el porqué otros pueden abandonar sus puestos tanto tiempo por asuntos personales, ¿acaso será porque el trabajo que desempeñan no es tan necesario? Sería interesante que se revisara esto.

SIN RESULTADOS. Un ente que solo fue creado para la creación de empleos y con sueldos bastantes onerosos, es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. Desde su nacimiento, en 2019, quedó evidenciado que este comité anticorrupción no iba a combatir las irregularidades; y presidentes han pasado, y todo sigue igual. Los integrantes de este organismo ni si quiera se pronuncian en temas en donde es evidente que hay corrupción. No han hecho nada en el municipio de Culiacán, en donde se denunció que más del 90 por ciento de las obras se dieron por adjudicación directa. Tampoco los integrantes han hecho alguna denuncia o señalamientos públicos sobre el caso de la compra de las lamparas en Mazatlán, que huele a corrupción. Hay muchos ciudadanos que creen que este organismo no solo debe ser revisado, si no que debe desaparecer por la falta de resultados y que solo está dañando las finanzas estatales.