La Glorieta

DESPUÉS DE QUE A LAS VIUDAS de los policías se les intentó dañar por parte de la pasada administración municipal de Jesús Estrada Ferreiro, el alcalde Juan de Dios Gámez dijo que se detectaron algunas irregularidades en el departamento de Recursos Humanos . A varias viudas se les dejó pendiente el pago de aguinaldo, y cuando se les hizo la homologación de sus pensiones no se tuvo el cuidado que fuera con el grado correcto que tenían sus esposos, entre otros. Por esta razón, algunas viudas dicen que no le creen o no les conmueve en nada el supuesto sufrimiento por el cual ahora Estrada Ferreiro dice estar pasando, porque ellas y sus hijos pasaron hasta hambres y mucho pero mucho penar porque en el Ayuntamiento se oponían a darles lo que por ley les corresponde.

SIN PALABRAS deja a muchas personas lo dicho por el diputado Serapio Vargas de que ya habló con Dios y que le dijo que este año será el mejor de los últimos cinco o seis en la cuestión de las lluvias. En redes sociales hubo quienes lo tomaron con humor, pero otras personas sí se molestaron porque les parece que se está burlando de las creencias de algunas personas. Es muy conocido que el legislador quiere ser alcalde de Culiacán, pero con lo de la playa de los bichis y ahora con su supuesta plática con Dios, está jalando los reflectores de forma negativa. De por sí, el legislador tiene algunos detallitos como la presunta invasión de terrenos, el que no paga el predial, entre otros que le pueden salir en campaña y lo pueden utilizar muy bien sus contrincantes. Con estas declaraciones, pues, daña más su imagen. El diputado considera que con ir a casi todos los lugares en donde está el gobernador, ya tiene ganada un candidatura en las próximas elecciones. Por cierto, ayer se le miró al diputado en un evento en Eldorado. ¿A qué fue? Era lo que se preguntaban muchos asistentes y algunos se respondían que era obvio: para candidatearse.

OTRO REVÉS PARA ESTRADA. En los próximos días podrían regresar los alcoholímetros, los cuales eliminó el alcalde Jesús Estrada Ferreiro durante la Semana Santa, por ser inconstitucionales y presuntamente por fomentar la corrupción. En esto hay opiniones encontradas, porque, por un lado, hay quienes consideran correcto que los quitaran y, por otro, hay también quienes están de acuerdo en que se implementen, pues en los últimos años se ha registrado una gran cantidad de accidentes automovilísticos cuyos conductores iban bajo los efectos del alcohol.

POR MÁS que se le advirtió a Omar López, delegado de los programas sociales en Sinaloa, que no se repitiera el desorden de la anterior jornada de vacunación de niños de 5 a 11 años, se hizo de nuevo. Ayer, en los centros de vacunación prevaleció el desorden. Algunos padres diabéticos e hipertensos hicieron largas filas pese al calorón y estuvieron en riesgo de desvanecimiento. En el polideportivo Juan S. Millán, una mujer se desmayó y varios padres de familia estuvieron muy molestos porque dijeron que estaban pasando a personas sin hacer fila.