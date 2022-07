La Glorieta

UNA COPIA DEL PRESIDENTE de la República, pretende ser el gobernador Rubén Rocha, lo ha señalado una y otra vez el presidente del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix. Ayer, el mandatario estatal acusó a la prensa de inventar que muchos padres de familia estaban enojados por la desorganización que hubo en los módulos de vacunación y hasta dijo que había acudido a hablar con los padres y no había problema, y los reporteros solo querían darle la contra. Por una parte, Rocha se dice respetuoso de la libertad de expresión y, por otra, pretende desacreditar de forma pública las denuncias ciudadanas que hacen los reporteros. Se espera que el gobernador no repita lo mismo que hace el presidente de la República y expongan al linchamiento social a los reporteros; los comunicadores lo que menos necesitan es esto.

OJALÁ QUE NO SEA A VIATICAR y que las visitas a Sinaloa por parte del secretario de Salud federal, José Carlos Alcocer Varela; el director general del Instituto de Salud para el Bienestar, Antonio Ferrer, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dejen algo bueno, que resuelvan de una vez por todas el equipamiento de los Hospitales Generales y Pediátrico así como el abasto del medicamento. En ocasiones anteriores han estado en Sinaloa Antonio Ferrer, y el problema de desabasto de medicamento continúa en los hospitales, sigue habiendo personas inundando las redes solicitando medicamentos para que sus seres queridos puedan salir adelante. También, tras las visitas de Zoé Robledo, muchos problemas que hay en el IMSS no cambian. Este día, estos tres funcionarios vendrán al ya inaugurado Hospital Pediátrico y se espera que solucionen los problemas de equipamiento y medicamentos, y no solo vengan a viaticar como en ocasiones anteriores.

PURA CHATARRA. Al igual que siempre, la campaña de donación de armas de fuego puesta en marcha por el Ejército es un fracaso. A las mesas receptoras que instalan en los diverso municipios llegan puras armas chatarra, que son inservibles. A estas mesas rara vez llegan las pistolas 9 mm, los rifles AK-47 (mejor conocidas como cuernos de chivo). Son muchos los ciudadanos que, al saber que se instalan las mesas, van y donan las armas viejitas, y algunas parecen que hasta las desenterraron de algún lado. Aunque por una parte, los donadores se quitan un riesgo porque si bien las armas no sirven para disparar, corre riesgo la familia de una infección si las tocan por el óxido que tienen. Ayer, durante la demostración de la destrucción de armas que se realizó en la Novena Zona Militar, se pudieron ver armas de lujo, pero esas fueron decomisadas. Ya es hora de que haya una campaña de que convenza a lo ciudadanos que tienen buenas armas para que las donen.

RESULTADOS. La lucha emprendida por las viudas de lo policías y liderada por Andrea Félix sigue dando resultados: ayer, el gobernador Rubén Rocha y la alcaldesa de Navolato, Margoth Urrea, hicieron posible que a 37 viudas de policías les dieran la homologación de sus pensiones, así como el retroactivo. En estos casos, el gobernador se dijo a favor de las obras humanas. Ojalá que alcaldes de otros municipios también homologuen pronto las pensiones de las viudas porque es un derecho.