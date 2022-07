La Glorieta

Otro que se fue del Ayuntamiento por ser uno de los incondicionales de Jesús Estrada Ferreiro fue Leobardo Félix, director de la Defensa Jurídica del Ayuntamiento. A muchos les extrañó que este funcionario, conocido por su sencillez, cambiara tanto de actitud durante la pasada administración. Viudas de policías y policías jubilados denunciaron en varias ocasiones que, en vez de ser un mediador, este funcionario hacía todo por dañarlos, que los hacía dar mucha vueltas solo para ignorarlos. Hasta parecía que se burlaba de ellos. Leobardo, en vez de defender los intereses del Ayuntamiento, se dedicó a cumplir a cabalidad las órdenes del alcalde, con lo que provocó muchas inconformidades. Ahora está fuera del Ayuntamiento, mucho antes de lo que él creía.

¿A qué le temerán? Tras haber convocado a la prensa al recorrido al Hospital Pediátrico (al cual asistiría el gobernador, Rubén Rocha; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela;el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto y el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer) se anunció minutos antes que se había suspendido. Más tarde se compartieron fotos en las cuales se mira a los funcionarios realizando el recorrido por el Hospital General. ¿Acaso les dará temor que personas vayan a manifestarse porque en Sinaloa se vive otro tipo de problemáticas que ellos no mencionan en sus discursos? Padres que tienen a sus hijos internados en los distintos hospitales del estado, aseguran que el desabasto de medicamentos sigue. ¿El gobernador y los funcionarios federales le temerán a que les hagan este tipo de reclamos? Por cierto, Juan Antonio Ferrer se comprometió a que en 10 día llegaría medicamento para sustituir el caduco, pero no se comprometió a investigar por qué se echaron a perder 30 millones de pesos en medicamentos; al fin y al cabo, como a ellos no les cuesta ni tampoco lo utilizan, que se eche a perder lo que sea.

El exalcalde viajero. Mientras que la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, señalaba que por no solventar observaciones por el ejercicio 100 millones de pesos, se habían interpuesto el mes de mayo denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra del Ayuntamiento de Culiacán, el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro tomaba un vuelo para la ciudad de Tijuana. Con esta, es la segunda vez que Estrada sale de la ciudad mientras hay un señalamiento en su contra. Hay que aclarar que no se quiere decir que fuera huyendo de nada, solo que se dio esta extraña coincidencia.

La primera manifestación en su contra, ya tuvo el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil. Vecinos de la colonia Guadalupe bloquearon por varios minutos el tráfico por la calle Jesús G. Andrade para denunciar que allí hay mucho desorden vial. La molestia es porque muchos automovilistas estacionan sus vehículos en franja amarilla por las dos aceras y también en lugares destinados para personas con capacidades diferentes. Los inconformes expusieron que desde hace una semana, se ha venido registrando este problema y le pidieron al alcalde su intervención, pero no les hizo caso. Ellos continuarán realizando diversas manifestaciones hasta tener una respuesta favorable por parte del Ayuntamiento.