La Glorieta

AYER SÍ SORPRENDIÓ lo ocurrido en la audiencia por el caso de Luis Enrique Ramírez, la cual culminó con la detención de Brysia Carolina, presunta implicada en el hecho. Una llamada realizada por ella provocó el levantón y posterior asesinato del periodista. Además, ocultó pruebas de acuerdo a los datos de la Fiscalía General del Estado. Como la mujer se negó a dar su domicilio, fue detenida, explicó la fiscal general Sara Bruna Quiñónez. En este caso, de acuerdo al gobernador Rubén Rocha, se hará justicia, pero se ha estado realizando la investigación con calma, con el fin de no cometer una equivocación que beneficie a los responsables. Ahora falta que se dé con el paradero de los demás implicados en este caso y sean presentados ante el juez correspondiente.

SIEMPRE SÍ regresan los alcoholímetros a Culiacán, pero ahora no serán recaudatorios y serán preventivos, explicó el alcalde Juan de Dios Gámez. En esta ocasión estos operativos van enfocados a salvar vidas, por lo que personal de Cruz Roja será el que realice las pruebas, y las personas que sean sorprendidas que no son aptas para manejar por el consumo de bebidas embriagantes en exceso, se les llamará a un familiar para que vaya por ellos, o bien, se les acompañará a sus casas. Luego de que se registraran más de 200 accidentes en poco más de dos meses, el alcalde decidió iniciar estrategias preventivas. No obstante, para prevenir percances deben participar todos los ciudadanos. El regreso de estos alcoholímetros es un revés para las políticas que impuso el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro.

MUY AMBICIOSO EL PLAN del gobernador Rubén Rocha de retirar de las rutas los camiones de segunda clase. Otra vez tienen trabajo sus asesores, que le informen que la pandemia fue un duro golpe para la economía de los concesionarios, muchos perdieron sus unidades nuevas, las que habían adquirido por medio de financiamiento y, al quedarse sin ellas, no les quedó de otra que seguir prestando el servicio con unidades más viejas. Una recomendación para los asesores del gobernador es que tomen algunas rutas como la de Barrancos, para que constaten que pese a que la mayoría de las unidades son de segunda clase, si el gobernador las retira prácticamente se perdería la ruta. Lo mismo pasaría con la ruta UadeO. Así que el remedio estaría peor que la enfermedad.

EN HORA BUENA porque los Gobiernos Estatal y Municipal optan por invertir en el basurón municipal, en lugar de privatizarlo. Del relleno sanitario viven cientos de familias, algunas de ellas desplazadas por la violencia. Los pepenadores vivían en la incertidumbre sobre qué iba a suceder con su futuro inmediato, toda vez que en los pasillos se decía que la intención del exalcalde Jesús Estrada Ferreiro era la privatización, inclusive algunos de ellos recibieron malos tratos por parte del edil cuando lo confrontaron por este tema. Por fortuna, dijeron algunos, Estrada ya no está en el Ayuntamiento, y el alcalde y el gobernador se han mostrado sensibles ante su vulnerabilidad e hicieron compromisos enfocados en que les cambie su situación. Da gusto saber que por lo pronto las familias que son pobres, entre los pobres tienen en donde seguir laborando.