La Glorieta

Alguien no está haciendo bien su trabajo en la delegación de Programas Federales, que coordina Omar López. ¿Se imagina usted esperar hasta tres horas bajo el intenso sol de Culiacán, con una sensación térmica de más de 40 grados? Pues eso es lo que algunos adultos mayores debieron hacer para obtener el pago de su pensión universal. Y es que a algunos trabajadores de Bienestar Social se les olvidó instalar el equipamiento en el parque Constitución. EL DEBATE constató ayer la situación. Algunos ancianos aseguran que vieron a personas desmayadas, y no es para menos, cuando muchos de ellos madrugan para recorrer largas distancias desde la zona rural y poder obtener lo que por ley tienen derecho. No cabe duda que este es un tipo de maltrato que ningún adulto mayor debería de sufrir.

A propósito de castigos, en Elota, los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado pusieron el grito en el cielo cuando ayer se quedaron sin suministro de agua potable. Antes de que se le culpara por el mal servicio, el gerente de la Junta de Agua Potable, Osmar Gamboa Manjarrez, salió a explicar que la falla se debía a un corte de energía eléctrica. Los pozos se habían quedado detenidos por una falla en el servicio que ya se había reportado a la Comisión Federal de Electricidad. Entre las 10 colonias afectadas se encuentran: Nuevo Amanecer, Vicente Escobar, Arroyitos, Los Claveles, Los Árboles, Santa Cruz y Bosque de la Cruz.

La sesión se puso intensa ayer en el Congreso del Estado, cuando la diputada por Mazatlán Celia Jáuregui subió y levantó la voz para exigir que se atienda el problema de desapariciones en ese destino de playa sinaloense. Señaló que de noviembre de 2018 al 6 de junio pasado desaparecieron en Mazatlán 547 personas. Resaltó que tan solo en el 2019, el primer año de la actual administración, en ese destino se dieron 223 reportes por desapariciones forzadas, las cuales involucran a algunos turistas. La moción de la legisladora fue secundada por la priista Gloria Himelda Félix Niebla, quien refirió que Sinaloa ya se encuentra en el sexto lugar en el país por desapariciones forzadas, por lo que las estrategias de seguridad deben ser revisadas. Por su parte, el morenista José Manuel Luque Rojas usó la palabra para reiterar el compromiso del actual gobierno de apoyar de manera solidaria a las familias que tienen perdido a alguno de sus integrantes.

Falta de información. Son muchas las víctimas de la violencia que se quedan sin recibir los apoyos a los que tienen derecho porque el Ministerio Público no les informa ni a ellas ni a sus familiares que tienen el derechos a diversos apoyos como víctimas del delito; tampoco informa a la Comisión Estatal de Víctimas. Esta práctica viene de años atrás, pero se esperaba que hubiera un cambio con la administración de Rubén Rocha. El gobernador debe estar más atento porque no es posible que muchas personas que son heridas de bala, golpeadas y agredidas sexualmente tengan que andar solicitando apoyos por medio de redes sociales para completar para sus tratamientos. Es necesario que los Ministerios Públicos informen a las víctimas a lo que tienen derecho.