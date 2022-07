La Glorieta

SIGUE EL SECRETARIO de Seguridad Pública estatal Cristóbal Castañeda Camarillo presumiendo una baja en los homicidios dolosos, hizo esto un día después de que el cuerpo desmembrado de una mujer fue localizado en el municipio de Guasave. Son muchos ciudadanos que consideran que las autoridades no deben presumir baja en los homicidios porque estos están incontrolables, pero el conteo les baja porque muchas personas privadas de la libertad y asesinadas no son localizadas. De qué sirve presumir menos homicidios cuando el número de personas desaparecidas aumentan cada día.

TRISTE CONTRASTE mientras el nuevo edificio del Hospital Pediátrico luce imponente, a su alrededor hay una gran cantidad de carpas y de hules negros en donde duermen y pasan día y noche familiares de los niños internados. El que se les brinde atención a estas personas de rostros ojerosos y pies hinchados es cuestión de humanidad, por lo que si el albergue con el que cuenta este hospital es muy chico las autoridades municipales y estatales deberían buscar otro espacio cercano, que hay muchos para albergar a estos hombres y mujeres que merecen esperar en un lugar digno. Un llamado al gobernador Rubén Rocha a que apoye a estas personas, que vaya una día lluvioso o a mediodía para que vea el sufrimiento de las personas que allí se quedan y que además de estar con la preocupación por el estado de salud de su ser querido, también tienen el pendiente de que les roben sus pertenencias o de deshidratarse, lo cual es muy duro.

SILENCIO GUARDÓ el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro luego que se dio a conocer que un juez federal le concedió un amparo contra la vinculación a proceso contra la denuncia que le interpusieron las viudas de policías por abuso de poder y discriminación. Aunque el también abogado se comprometió a mantener informada a la ciudadanía sobre cualquier situación que pasara con su proceso legal, ayer no dijo nada. Fue el diputado Serapio Vargas quien aseguró que ese amparo no significa nada, ¿será?

POCO CONVENCIMIENTO logró ayer el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, al intentar justificar el acuerdo entre los legisladores de Chihuahua, Durango y Sinaloa para “desaparecer” el Triángulo Dorado y crear el Triángulo de la Bondad, ahí donde se ha ubicado de forma histórica la mayor producción de estupefacientes. En su conferencia semanera, el mandatario sinaloense explicó que no se trata solo del cambio de nombre a una zona en la que también se vive la pobreza, sino de un plan para aterrizar los programas de apoyos de desarrollo en la zona alta de las tres entidades. Lo que el gobernador no explicó es de qué manera se ayudará a esa zona para terminar no solo con la imagen ligada a la producción de estupefacientes, sino de crear las nuevas fuentes de empleo, los programas de desarrollo, educación y mejora de servicios para una mejor calidad de vida. El plan debería de contar con un proyecto estratégico multiestatal que garantice el seguimiento para avanzar con el cumplimiento de metas definidas. Eso sí sería una demostración de compromiso político y social, no solo de discurso.