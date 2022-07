La Glorieta

SE ESPERA que el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos sí funcione y no se convierta en un ente más que solo sea una fuente de empleos para algunos cuantos. Aunque hay muchos periodistas y defensores de derechos humanos que aseguran que le darán el voto de confianza a Jhenny Judith Bernal (la directora), hay que tener su desempeño bajo la lupa, porque por experiencia, los funcionarios cuyos salarios salen de las arcas del gobierno, llega determinado momento en el que están más del lado del gobernador que de las personas a las que deben de defender. La credibilidad de los organismos dependientes del gobierno se ha ido acabando ante los nulos de resultados como de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa.

CONTRADICCIÓN muy fuerte criticó Oner Lazcano, presidente del PRD en Sinaloa, al gobernador Rubén Rocha porque mientras muchos de los sinaloenses todavía no asimilaban el anuncio de que aumentará la tortilla, luego de que han tenido que pagar más por el huevo y el transporte público, el gobernador Rubén Rocha Moya presumía que cenaba con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en Palacio Municipal. ¿Cómo es posible estas diferencias tan grandes cuando hay sinaloenses que no tienen ni para cenar lo básico? Para el perredista lo único que iba a salir de esa cena era la foto, pero desconfiaba en que el gobernador trajera proyectos de inversiones.

MUY CALMADO está el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ante el proceso que se lleva en su contra por los presuntos delitos de discriminación y abuso de autoridad y cuyas denuncias pusieron las viudas de los policías. Está confiando en que ganará el amparo contra la vinculación a proceso, pero asegura que aunque salga bien librado de las acusaciones habrá muchas pérdidas por todo lo que se está haciendo en el municipio. De acuerdo a allegados del alcalde, no es de su agrado el que Juan de Dios Gámez Mendívil ande como si trajera una varita mágica, dando reversa a todo lo que él hizo con el fin de recaudar y que ahora ya nada existe. El que no sigan con sus políticas lo considera como un perjuicio para los pobladores. Mientras a él no le agrada lo que hace quien los sustituyó, son muchos los ciudadanos que se dicen contentos con el trato que les brinda Gámez Mendívil, quien anda por las colonias y escucha de viva voz de los afectados sus problemáticas y los trata de forma respetuosa.

MAL SABOR DE BOCA dejó en los diversos grupos sociales la visita de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, ya que al parecer solo vino a platicar, pero no tuvo acercamiento con nadie solo con el gobernador. Familiares de personas desaparecidas lamentaron el distanciamiento que tuvo el funcionario federal, quien no se permitió conocer que en Sinaloa nada se ha cambiado con la administración de Rubén Rocha, como los temas de respeto a los derechos humanos y las víctimas de delitos.