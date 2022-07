La Glorieta

SIN HACER CASO al llamado que hicieron militantes de a pie, muchos morenistas que ocupan cargos públicos se inscribieron para ser votados como consejeros del partido. Entre los que ignoraron el llamado a renunciar si querían ser consejeros estuvieron la diputada federal Merary Villegas, el senador Raúl Elenes y los diputados locales Pedro Villegas, Jesús Ibarra, Victoria Sánchez, Serapio Vargas y Almendra Negrete. Fueron muchas las personas que al ir a votar se molestaron al ver a estos personajes en las listas, al considerar que quieren acaparar al partido de todos los ángulos. En la votación para elegir a los consejeros hubo de todo, menos la transparencia y honestidad que algunos morenistas pregonan; se dieron desde los clásicos acarreos, así como la inducción al voto, entre otras irregularidades. El colmo fue que el gobernador Rubén Rocha evidenció que algunos priistas se estaban afiliando ayer al partido. Lo que no se pudo negar fue la alta participación de votantes que ya se quisiera ver en una elección constitucional. Al cierre de la jornada, por lo menos en Culiacán, el evento se desarrolló con tranquilidad.

DIGNIDAD tuvo el exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro al no acudir a votar para elegir a los consejeros de Morena, lo que se dijo que no fue al módulo por lo menos a la hora a la que se había citado a los medios de comunicación es porque no quería afiliarse al partido. Mientras el exalcalde decidía no acudir a las urnas, los que considera sus enemigos políticos, como el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, así como el gobernador Rubén Rocha, se afiliaban al partido.

MOLESTIA hay en la Policía Municipal porque algunos agentes lo mínimo que esperaban era que, tras años de no tener aumento salarial, el incremento anunciado por el alcalde Juan de Dios Gámez fuera mínimo al de la inflación, pero no, solo fue del 4 por ciento, lo cual es muy raquítico. Aunque Jesús Estrada Ferreiro no tenía en mente realizarles un aumento, pero con el cambio, los agentes creían que les iba a ir mejor. Además, como si esa decepción no fuera suficiente, de nueva cuenta les impusieron a un militar como titular de la dependencia. Una persona que no conoce los usos y costumbres de los pobladores será el responsable de trabajar por la prevención. Sin duda, el actuar de este mando militar estará bajo la lupa y también se le estará exigiendo que dé resultados y no que solo venga a cobrar un cheque solo por venir recomendado.

DESAIRE le hicieron la mayoría de los diputados a Aurelia Leal, la presidenta de la Comisión de Protección Civil, ya que no acudieron al foro de Atlas de Riesgo y Fenómenos Naturales al que asistieron el titular de Protección Civil y otros expertos en la materia. La priista Cinthia Valenzuela fue en solidaridad. Brillaron por su ausencia los otros integrantes de la Comisión, que son Gené Bojórquez, Luis de la Rocha, ni siquiera el presidente de la Jucopo, Feliciano Castro, acudió. Acaso será un mensaje por el pleito que tuvo con Rubén Rocha, pero es muy poco profesional que, teniendo Sinaloa una gran cantidad de zonas inundables, los diputados no se informen de temas tan importantes como la prevención.