La Glorieta

NO HAY PEOR CIEGO que el que no quiere ver, eso aplica con Manuel de Jesús Guerrero, presidente de Morena, quien asegura que durante la elección de consejeros no hubo acarreos ni manipulación para que votaran por tal o cual participante. En el módulo de la plazuela Álvaro Obregón de Culiacán se les daba un papelito a los militantes con el nombre de quién deberían de votar. Lo ocurrido el sábado dejó un mal sabor de boca, tanto a los morenistas como a sinaloenses de otros partidos, que ahora se preguntan si quieren desaparecer el INE para hacer las mismas trampas. Entre los mismos miembros del partido se están sacando los trapitos al sol. Las discusiones apenas inician, así que en los próximos días se espera que haya muchos dimes y diretes que pondrán aún más en duda las elección de consejeros.

REVIRAN LOS DEL PRI luego de que los del grupo parlamentario del Partido Sinaloense dijeran que son los más productivos desde hace cuatro legislaturas. Ante esto, Ricardo Madrid aseguró que los priistas son los más productivos. Lo interesante es ver cuánto han impactado en la sociedad las leyes que los diputados de ambos partidos han cambiado o propuesto. Lo cierto es que la población no percibe lo que ellos sí, porque en la actualidad, quien siempre la lleva de perder en cualquier proceso judicial y de salud es la población más vulnerable, pese a las leyes que aprueban.

SIN HACER NADA contra los legisladores que engañan con el fin de que les den los apoyos para la renta de vivienda. Ya ha sido expuesto de forma pública que algunos legisladores han mentido con respecto a su lugar de residencia con el fin de que les den los más de 16 mil pesos para la renta, pero en el Congreso no se ha hecho nada para investigar y quitarles esta generosa prestación. Uno de los legisladores que está mintiendo y llevándose este dinero a sus bolsillos es uno muy allegado al gobernador Rubén Rocha; así que, mientras el mandatario estatal y legisladores de Morena hablan de la deshonestidad de algunos funcionarios del pasado, están permitiendo que en la actualidad se haga lo mismo.

SI TODO SALE CONFORME a lo anunciado, hoy una comitiva de militantes del PRD iniciarán un plantón permanente frente a las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Es una protesta por la indiferencia que ha mostrado la dependencia que representa Marco Castillo López ante la escalada imparable de precios de los productos que integran la canasta básica. Durante la última semana, la tortilla aumentó a 25 pesos y la cartera de huevos cuesta cerca de 100 pesos en algunas de sus variaciones. El asunto es que los comerciantes elevan cada día el precio de los productos sin que haya quien los defienda. El plantón inicia a las 08:00 horas.

CUANDO LAS FAMILIAS no salían aún de la impresión que les provocó el aumento a 25 pesos del kilo de tortilla, los productores de maíz advirtieron que seguramente habrá un segundo ajuste, producto del aumento de la tonelada de maíz. Y aun así, el presidente de la República asegura que la economía va bien.