La Glorieta

Un nuevo revés tuvo ayer el ahora exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro en su lucha por resarcir su imagen política, después de ser desaforado por el Congreso del Estado para que siguiera un juicio político por diferentes delitos. Ayer, por unanimidad de votos, los magistrados Sergio Guerrero, Omar Delgado y Gabriela del Valle consideraron no procedente la impugnación de Estrada en contra del juicio de procedencia. La de Estrada Ferreiro es una lucha legal que no pocos consideran perdida, pues desde el 6 de julio, Juan de Dios Gámez Mendívil (ahijado del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya) es el alcalde de Culiacán.

Durante estas últimas semanas no se ha dejado de abonar a las críticas de lo que fue la administración del morenista Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán. Tan solo como dato, el diputado local Jesús Alfonso Ibarra Delgado informó en una rueda de prensa que la desaparición de los Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (Ceprofies), que no es otra cosa que la condonación de los impuestos, causó un daño al erario por cera de 3 mil 831 millones de pesos, aproximadamente. Confía que ahora con la reposición de esos incentivos para la inversión, el flujo de capitales privados en la generación de obra y empleo despunte de nuevo en la capital del estado.

Y mientras las semanas pasan, el nuevo presidente de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, continúa con la estructuración de su gabinete de gobierno. A punto de cumplir un mes en el cargo, aún hace enroques en las direcciones y dependencias. José Alberto Beltrán Figueroa asumió la titularidad de los Centros Deportivos y Recreativos del Municipio de Culiacán, Brianda Crystal Murillo Meza es la nueva jefa del Departamento de Promoción e Impulso al Turismo del Municipio de Culiacán; en tanto, Ricardo Arturo Sáenz López es el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Ayuntamiento de Culiacán.

Hay un desespero en algunos sectores por conocer cuál será el plan de grandes obras que pretende llevar a cabo Gámez Mendívil, pero él ya anunció que su gestión no será de grandes obras, sino de una atención directa, sensible y esmerada hacia los ciudadanos. Sobre aviso, no hay engaño.

Para nadie es un secreto la lucha intestina que hay en Morena Sinaloa por la dirigencia y los cotos de poder que se han creado en ese instituto. Hay un celo por parte de los militantes fundadores ante el avance que han logrado los nuevos agremiados que abandonaron otros partidos, como el Partido Acción Nacional y el Partido Sinaloense. Hay una gran posibilidad de que la próxima dirigencia se defina por el principio de la paridad de género. En Sinaloa le tocaría a una mujer dirigir al partido, y en ello la diputada Merary Villegas Sánchez ya lleva camino adelantado. No obstante, hay otras personalidades que se empiezan a mover con miras a ese cargo en Sinaloa. ¿Podría haber sorpresas? Hay quien apuesta a que sí.

Algo muy malo sucede en el corralón del gobierno estatal, donde en las últimas semanas se han suscitado ya cinco incendios de automóviles. Se dice, provocados.