La Glorieta

Molestia, está ocasionando en padres de familia que la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, no dé soluciones rápidas a los niños de las escuelas que no cuentan con cableado eléctrico. La preocupación de los padres no es para menos porque, pese a que el lunes ya regresan los niños de educación básica a las escuelas, la secretaria no tiene información de si les va a conseguir una espacio en donde puedan recibir las clases presenciales. La funcionaria no se ha tomado la molestia de acudir a los planteles dañados por el vandalismo para conocer las necesidades que han denunciado los padres. Son muchos los sinaloense que consideran que a Domínguez Nava le falta tener más cercanía con los ciudadanos. Algunos padres están pensando en tomar las escuelas el lunes, a ver si de esa manera responde.

Entrelíneas. Aunque el gobernador Rubén Rocha Moya refrendó su apoyo ante los alumnos, maestros y trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa; de una manera muy sutil, en su discurso ante cientos de universitarios, dejó bien en claro que le sigue apostando a la transparencia de los recursos y a que ningún partido político tenga el control. Indicó que, pese a las diferencias normales que se puedan dar o se hayan dado con el rector, trabajará en coordinación con él y en pro de los jóvenes que estudien o quieran ingresar a esta universidad. Indicó que lo importante es que tienen esta meta en común. El gobernador y el rector Jesús Madueña ayer fueron muy prudentes y ninguno de los dos quiso ahondar en las problemáticas que se han expuesto por el mandatario estatal y algunos diputados de la UAS. El gobernador fue muy bien recibido por la comunidad universitaria.

Muy pronto ha surgido la polémica en torno al casi recién integrado Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa. Ayer, la consejera del mismo Griselda Triana (viuda del periodista Javier Valdez Cárdenas, asesinado el 15 de mayo del 2017) reveló que había votado en contra del presupuesto 2023 propuesto por la Dirección de esa instancia, el cual pretende beneficiar con altos salarios y una nómina inflada, antes que priorizar la prevención y medidas de protección. “No solaparé que gracias a ellos se abuse y se destinen a privilegios que serían ofensivos para la mayoría de periodistas que desarrollan su labor en condiciones precarias en este país”, escribió la activista en la cuenta de redes sociales. Hay que recordar que apenas el 26 de julio de este año, Judith Bernal fue nombrada por el Congreso de Estado la directora del Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue. La ocasión está dada para que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, en donde manda Cuitláhuac González Galindo, evalúen las condiciones en las que trabajan las cuadrillas de zoonosis y vectores. Y es que no son pocas las ocasiones en las que estos trabajadores han protestado por las condiciones desventajosas en las que laboran.