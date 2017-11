El 23 septiembre de 2017, fecha temida por muchos, se ha prestado para la especulación. Aun entre grupos cristianos hay quienes han visto en la alineación de cuerpos celestes que ocurrirá en esa fecha, como el día en que la iglesia se irá corporalmente con Jesús.

Le han llamado a este evento la Gran Señal, cuando la constelación Virgo tendrá la Luna a sus pies, al tiempo que Mercurio, Venus, y Marte se alinearán con las nueve estrellas de Leo (una corona de12 cuerpos celestes en total).

Júpiter terminará su órbita de nueve meses en Virgo para salir hacia el este. Ante ello, así como los reyes magos de los tiempos de Jesús, los magos modernos creen interpretar esta alineación como un cumplimiento de Apocalipsis 12:1-6, pasaje en el que se narra de una mujer encinta coronada con 12 estrellas (Israel), que da a luz un niño (Jesús), y que es perseguida por un dragón (Satanás), a fin de devorar al niño.

Pero, dice el versículo 5 que su hijo fue arrebatado y llevado al trono de Dios, lo cual cumplió con su ascensión. Los simpatizantes de la Gran Señal cambian al niño (Jesús), por la iglesia.

Por tanto, la iglesia, –los verdaderos creyentes– será arrebatada al cielo (Rapto).

Pero, no todos están de acuerdo con esta interpretación pues, dicen, el capítulo 12 de Revelación se refiera al período de la Tribulación (después del Rapto), y, por tanto, dicha alineación no puede referirse al Rapto de la Iglesia porque, la mujer (Israel) dio a luz a Jesús no a la Iglesia.

Jesús, aunque judío, fue quien dio origen a la Iglesia, no Israel. Por tanto, esta teoría no encaja.

Esta alineación pudiera ser una señal de la pronta venida de Jesús, quien dijo que: “…habrá señales en el cielo” (antes de su venida).

Dios ha utilizado con anterioridad eventos para hablar, como la estrella cuando nació Jesús, y el arco iris al finalizar el Diluvio, pero, aunque inminente, sería irresponsable especular que Jesús regresará el 23 de septiembre, pues la fecha exacta sólo la sabe Dios el Padre.