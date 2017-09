La Jaiba Brava quita invicto al Gran Pez

La sorpresa no fue la primera derrota que sufrieron los Dorados de Sinaloa en el torneo apertura de la Liga de Ascenso MX, sino la forma en que cayeron, ya que la Jaiba Bravo aprovechó las dos expulsiones del Gran Paz para armar el abultado tanteador en la parte complementaria.Un tropiezo que le duele a Dorados porque es el líder general y lo sufrió en circunstancias muy adversas, sin embargo, esto deben tomarlo como una buena lección y en el futuro sus jugadores, tratar de evitar al máximo las expulsiones.La primera baja fue la del portero Luis Michel, quien salió muy lejos de su área grande y le dio una patada en el pecho al atacante rival a los 35 minutos cuando perdían 1-0 y la segunda fue de Fernando Arce, a los 62, acción que marcaron penal para el 2-0 de Tampico y muy similar a la de Michel, pero dentro de su área.De ahí en adelante los locales supieron capitalizar a la perfección su superioridad numérica para gestar el primer tropiezo dorado y que ojalá no sea el inicio de una mala racha.Sigue la bronca. La familia Ruiz Dorado no afloja en su pleito legal que tiene desde hace cuatro años atrás con el Ayuntamiento de Culiacán, al que le exige una millonaria indemnización por daños y perjuicios al despojarlos de la unidad deportiva Antonio Nakayama.Lo más reciente que viene publicado en internet y a la que todo mundo puede acceder, es de que ya el tribunal colegiado de Mazatlán le dio entrada a la notificación del juez de Culiacán, M. Ángel Gamboa Banda ante el desacato del alcalde Jesús Valdés para pagarle al exfutbolista Jaime Ruiz Dorado.De tal manera que a partir de ese movimiento inicia el proceso de destitución y consignación penal del presidente municipal y cuya reiteración del pago al Jimmy Ruiz por parte de los magistrados de Mazatlán podría llegar en los próximos días.Por el lado del Ayuntamiento, nos imaginamos que también su departamento jurídico ya debe estar trabajando en la posibilidad de seguir amparándose y seguir retrasando, hasta donde se pueda, para evitar que su alcalde sea destituido y mandado a la cárcel en una bronca que heredó de la anterior administración.Quién sabe cuánto tiempo más va a tardar esta querella entre Jaime Ruiz Dorado y el Ayuntamiento de Culiacán, pero los que saben de leyes y este tipo de casos legales dicen que no hay vuelta atrás en el sentido de que si el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación ratifica el fallo a favor del exfutbolista, no le quedará de otra a Jesús Valdés o a quienes lo sucedan en la presidencia, tendrán que pagar la indemnización.Y ni hablar, así es esto de los juicios que suelen resultar largos, complicados y que provocan un gran desgaste emocional entre sus contendientes.