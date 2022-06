La ‘Ley del garrote’, nueva forma de hacer política

Las nuevas formas. A Sinaloa llegó un gobernador que cree, no estamos seguros, que piense qué es lo correcto en una forma diferente de hacer política. Sus principales adversarios los tiene en su mismo partido, Morena. Sus contrapesos están alrededor de él. ¿Lo sabía desde antes de ser gobernador? ¡Claro que sí! Y aquí viene la lectura de que Rubén Rocha Moya llegó para poner en la práctica una forma de hacer política muy suya. Se cansó de estar atrás de un gobernador, como estuvo con Jesús Aguilar y Quirino Ordaz al ocupar la Coordinación de Asesores. Se cansó de proponer y que no le hicieran caso en la mayoría de las veces. Ahora, él quiere ser quien ponga en práctica sus estrategias políticas. Y así es como llevó a su otrora aliado político, Melesio Cuen, a quien lanzó al piso con todo y su partido, el PAS. Sonriendo un día y golpeando al otro, sacó a Cuen. Luego llegó el tema de Jesús Estrada Ferreiro, quien buscó enfrentarlo. Y así le ha ido. Rocha Moya lanzó todo el aparato de gobierno. Todo el poder que se le dio en la elección del 6 de junio del 2021. Surgió el personaje autoritario, que sin muecas le valió pasar por encima de todo con tal sacar de la presidencia municipal de Culiacán a un hombre que ganó, les guste o no, en las urnas. Y un solo hombre, el gobernador, lo sacó. Y no solo eso, impuso a su sobrino Juan de Dios Gámez como alcalde. Muchos culichis quieren que se elija con votos a un nuevo alcalde y rechazan la imposición. Hoy, nuevos aires políticos surcan el cielo de Sinaloa. Y no se parecen en nada a las formas tradicionales de hacer política. Mucho menos aquellas que sobreviven en una democracia. Estamos en los primeros episodios de la “Ley del Garrote”.

El Presidente López Obrador no quiere, o simplemente voltea hacia otro lado para no atender el grave problema de la violencia en México. Su estrategia de seguridad ha fallado. Tres años y medio no le han bastado para darse cuenta y reconocer su error. La delincuencia organizada es en la práctica la que manda en el país. Nuestros soldados, otrora los grandes defensores de los ciudadanos de la patria, han recibido la instrucción de voltear a otro lado y no hacerles frente a los delincuentes. Con esa simple frase de “abrazos, no balazos”, los delincuentes asumieron que tenían luz verde para hacer lo que querían. Y así es. Asesinan sin piedad a gente inocente. El argumento simplista del Gobierno es que “es una guerra entre ellos”. Pero, ¿dónde está el Ejército, la Marina? Ahhh. Los tienen de albañiles, de constructores de aeropuertos, de trenes, de supervisores de puertos, cuando su función era y debería de ser, defensor la integridad de los mexicanos. El asesinato de los dos jesuitas, Joaquín Mora y Javier Campos, en la sierra de Chihuahua; la masacre sufrida por la familia LeBarón; las que se suceden en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato y prácticamente todo el territorio nacional, son muestras claras de una “increíble impunidad” que gozan los delincuentes. No se ve, no se conocen, operativos del Ejército, de la Marina para sofocar al crimen organizado que se ha apoderado de territorios, municipios y hasta estados del país. Y aun así, no quieren ver la realidad que nos golpea el rostro con más de 120 mil asesinatos que colocan al actual sexenio como uno de los más sangrientos.