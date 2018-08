“La Máquina” de La Reforma

El pasado domingo estuvimos de visita en el campo pesquero La Reforma. Ahí tuvimos la oportunidad de saludar a gran cantidad de amigos que gracias al beisbol los conservamos. Ahí en la palapa, a la orilla del mar, nos encontramos a uno de los más apasionados por el beisbol en esta comunidad, como lo es Jesús Sánchez Sánchez; quizá su nombre no les diga mucho, pero si les digo que se trata del famosísimo “La Máquina”, pues ahí les caerá el veinte. Aparte de su amor por el beisbol, ha sido uno de los destacados árbitros de futbol que ha tenido todo Angostura. Es muy apreciado, un tipo noble, recto, honesto y muy amigable, dicharachero y siempre al servicio del amigo.Su inseparable moto sin frenos no la cambia por nada. Kevin festejó sus 15 años allá a la orilla del mar, y cuando iba a mandados con “La Máquina” me decía: “Este compa, apá, es más conocido que el recibo de la luz”. Es uno de los personajes muy estimados en el pueblo. Él, como muchos más, están preocupados porque no hay beisbol de calidad en el campo pesquero. Platicando con Alonso Burgos me comentaba que trabajará junto a la alcaldesa electa, Aglaeé Montoya, para que regrese la pelota de nivel al vecino municipio. En lo que les pueda servir un servidor cuenten conmigo. Saludos a la gran “Máquina” y a toda la gente beisbolera de La Reforma. Abrazos y saludos.