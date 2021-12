La Navidad; Una práctica cultural de consumismo

audima

En todo el mes de Diciembre se vive un ambiente en que la sociedad se viste de espíritu navideño, y se prepara para recibir un nuevo año, han pasado posadas, y el rencuentro con la familia para celebrar la navidad y compartir regalos es evidente. Se disfruta de la cena navideña, se siente el clima positivo de la colectividad para adquirir nuevos artículos desde la casa, ropa, gustos muy particulares, en fin una alegría colectiva que contribuye a generar un ambiente social empático y positivo.

Desde la segunda quincena de diciembre organizaciones sin fines de lucro, clubes de servicio, gobiernos municipales, instituciones de educación se dan a la tarea de pensar en aquellos niños que no tendrían juguetes al despertar la mañana del 25 de diciembre, y organizan colectas para brindar a los niños de escasos recursos regalos que son significativos y fortalecen la esencia emocional de ellos. Ciudadanos sensibles donan cenas a los asilos de ancianos, hospitales y albergues a fin de servir en una fecha tan llena de armonía.

Familias enteras se organizan para la convivencia y cena de noche buena del 24 de diciembre, considerando un número de integrantes de la media estándar de 20 a 25 personas por cada familia en la cual invierten minimamente cinco mil pesos, incluyendo algunas bebidas y sin considerar los regalos. A otras familias no les alcanza para la cena ya que los integrantes cuentan con un salario mínimo de 100 diarios, trabajando doce horas en fábricas, o maquiladoras y con tantas deudas y créditos llegando el sábado se va la semana. En fin se tienen que adaptar y aguantar como cada año, afirmándose que para el otro año estarán mejor.

La emoción por la fecha se deja sentir en el medio, la expectativa de muchos que recibieron los intercambios, que por cierto los llena de alegría, eso sin olvidar que en algunos hogares no puede faltar el licor, la música y todo lo que permita “amenizar” el momento de fiesta.

Sin embargo, lo que pudo comenzar con grandes expectativas para festejar, sólo se quedó en eso, una ilusión pasajera, para quienes recibieron el regalo esperado, el haber incrementado sus posesiones materiales, para aquellos que no, el sinsabor de no haber recibido lo que esperaban, y para aquellos que no festejaron como deseaban porque su economía no se los permitió, la realidad de que la vida continúa con sus múltiples dificultades.

Eso sí, habiendo desatado en el mercado un movimiento de consumismo interesante para los bolsillos, y para muchos otros el hecho de que el aguinaldo tan esperado se les esfumó de las manos, y se recibirá el año tronándose los dedos ya que tenemos una cultura financiera pesimista, claro no hay libertad financiera, estamos en un sistema económico donde estamos agarrados del tronco de la ilusión, las desigualdades siguen multiplicando pobreza como lo señala la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez .

Las fiestas de fin de año reavivan el sentimiento de solidaridad, de unidad, de amor, paz, fe, pero también ponen al descubierto los niveles sociales y económicos que existen en nuestra sociedad, donde se movilizan cientos de niños junto a sus madres para recibir un presente navideño, que la mayoría de las veces consiste en un juguete o un chocolate, para “aminorar la pobreza” de las personas que viven en comunidades rurales o que son trabajadores de fábricas con un salario que se esfuma en una comida al día.

Pero reflexionemos, si nos cuestionamos entorno al origen de la navidad, por supuesto que daremos como respuesta que es el nacimiento de Jesús. Pero! ¿Qué es verdaderamente el significado de su llegada y el impacto que tiene y tendrá para la humanidad!

El cristianismo mundial viene celebrando esta fecha como el nacimiento de Jesucristo, aunque siguen existiendo discrepancias y no se ha podido definir con certeza absoluta esta fecha, sin embargo, cuando se analizan los orígenes del cristianismo, se puede observar que durante sus primeros 300 años, el enfoque no era saber una fecha para celebrar su nacimiento, sino el impacto de su venida en la vida personal, familiar y social.

La historia y estudios sociológicos de la institucionalización de la iglesia católica en el mundo, nos indican que a partir de la celebración de la venida de Jesucristo se ha generado una gran contribución y avances en beneficio de la humanidad que se han reflejado en la sensibilidad y empatía por nuestros semejantes.

Leer más: Educación: La relevancia del nivel educativo

Es por ello que es absurdo dejar la celebración de las fiestas decembrinas y la Navidad misma, como un mero materialismo-consumismo en una fiesta donde el vino, los regalos y el convivio exaltan las emociones por un rato, para después continuar con la realidad de la vida sin un significado profundo, para seguir viviendo la vida sin sabiduría y sin conocimiento sólido para poder resolver los problemas que confrontamos.