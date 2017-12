La Navidad no muy relajada de los legisladores sinaloenses

Se van sin el sí. Los legisladores locales priistas van a pasar una Navidad no muy relajada, y esto porque el gobernador del estado aún no les ha dado luz verde en el tema electoral del 2018, es por ello que las solicitudes de licencia para separarse de sus cargos en el Congreso del Estado fue nula, y será hasta inicios del 2018 que se sabrá quién se va y quién se queda a terminar el año legislativo. Estas decisiones han sido muy discutidas, pero para cuando llegue el momento de llamar a los ungidos por el Ejecutivo estatal, este tendrá que haber tenido un análisis profundo sobre quien de sus «gallos» tiene la fuerza electorera para sacar adelante las posiciones que están en juego y sobre todo sacarle votos al precandidato a la Presidencia de la República.

En secreto. Todo un misterio se convirtió el registro de un ahomense que quiere llegar a la alcaldía por la vía independiente. Ya mostró su interés ante el presidente del Consejo Municipal Electoral en Ahome, José Encarnación Torres Camacho, quien no quiso averiguar mucho y remitió el expediente a la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, Karla Peraza, para su aprobación o rechazo. Lo raro es que no se diga quién es el valiente que quiere enfrentarse a los candidatos de los partidos políticos en la elección para alcalde en el 2018. Torres Camacho y Peraza mantienen el nombre en el más absoluto secreto que porque la documentación está en revisión. Es muy posible que se sepa antes, pero los funcionarios no cambiarán su postura hasta el 7 de enero, que es cuando se hará el corte de quién sí y quién no sigue para adelante.

Asignatura pendiente. Durante décadas, el municipio de Escuinapa ha padecido el deficiente servicio de agua potable, problema que es tomado como bandera política cada vez que hay elecciones, y el cual, hasta el momento, no ha sido resuelto del todo. El alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán se sinceró cuando disertó su informe de gobierno al reconocer que no ha cumplido con tener este servicio básico a la mano de los escuinapenses. Moreno Guzmán tiene pocos meses para dejar el cargo, y se ve difícil que cumpla.

Desesperados. Como dicen por ahí, al sordo hay que gritarle; pero, por lo visto, por más que han intentado alzar la voz los desplazados de la sierra, de nada les ha valido ante María Beatriz León Rubio, presidenta de Sinaloa municipio. A la alcaldesa le han sugerido desde hace años que reasigne las casas que fueron construidas en Sinaloa de Leyva para la gente que salió huyendo de la zona serrana por la violencia que ahí se vive, ya que en la actualidad tienen dueño, pero estos no las habitan, pues se favoreció con ese programa a personas que no tienen esa necesidad; mientras que docenas de familias siguen en la incertidumbre por haber dejado su patrimonio en los altos y claman por un techo seguro.

Surgen los inconvenientes. Alrededor de dos años hace que se realizaron los trabajos del drenaje y todo lo que conlleva esta obra allá en el campo pesquero Playa Colorada, en Angostura; sin embargo, se han registrado algunos inconvenientes, desde el mal estado de la tubería por el moho hasta ahora el problema de que las aguas negras se están filtrando por los bordos. Si bien es cierto que esta obra es de la administración de José Ángel «Pitón» Castro Rojo, lo cierto es que es un tema de salud y requiere ser atendido urgentemente. Además, cabe recordar que para esta obra no se dio el banderazo de inicio como regularmente se hace. ¿Acaso el entonces presidente no quiso hacer mucho ruido por la calidad de la obra? Mientras tanto, a la actual administración le tocará reparar la falla de una obra relativamente reciente.