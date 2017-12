La Primavera: Vizcarra y empresario en privado

Para el PRI fue un domingo negro, difícil, arrancan la carrera electoral con el peor escenario y en tercer lugar en las preferencias electorales.

La tarea de los operadores priistas era reventar el Frente y que el PRD se fuera solo con Miguel Ángel Mancera, no lo lograron. Se conformó la alianza del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Después de la semana de destape del candidato presidencial del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto había marcado la agenda; este fin de semana se salió todo del guion, se concretó el día de ayer el peor escenario previsto en Los Pinos. No se logró reventar la alianza ni acabar con Ricardo Anaya y López Obrador continúa con holgada ventaja encabezando las encuestas.

A partir de esta semana el PRI está obligado en carácter de urgente y de emergencia a replantear toda la estrategia. Seguramente se detienen cambios de dirigentes del partido y ahora, más que nunca, están obligados a buscar candidatos que generen votos. En los estados priistas ocupan arrasar y en las entidades de la oposición reducir la desventaja, el panorama está negro para el PRI.

Sinaloa. En el caso particular del estado no hay margen de error, tendrá que ser impecable la operación política. Seguro se cambia la estrategia, el panorama a partir de este fin de semana es totalmente diferente. Todo lo que se había dicho se habrá de replantear, y los candidatos serán aquellos que garanticen el mayor número de votos a favor de José Antonio Meade. Se cuidará quirúrgicamente que no haya voto cruzado a favor de López Obrador.

En privado. Hasta este espacio llegó la información de que Jesús Vizcarra Calderón se reunió el pasado fin de semana con empresarios sinaloenses en una residencia de La Primavera. El tema fue político y todo parece indicar que están buscando convencerlo de que sea el candidato del PRI por la Senaduría. En caso de aceptar, Vizcarra tendría de compañera de fórmula a Irma Tirado. También empezó a sonar muy fuerte que la diputada Martha Tamayo iría en la lista nacional de ‘pluris’ al Senado. Esta semana será clave para definir las candidaturas al Senado en todos los partidos.

Anuncio. Esta mañana Rubén Rocha Moya estará registrando su precandidatura al Senado por Morena, todo pinta para que vaya en fórmula con Imelda Castro. Por la alcaldía de Culiacán el candidato sería Jesús Estrada Ferreiro. Merary Villegas tiene propuesta para diputación federal y entre los jóvenes destaca Daniel Ramírez León para la diputación local. Morena empieza a mostrar buenos cuadros en el estado.

Culiacán. El alcalde Jesús Valdés Palazuelos presentó su primer informe de labores. Hubo dos mensajes, el político y el de los números. El primero mandó un mensaje de respaldo con la presencia del gobernador Quirino Ordaz, fue una pasarela política priista, y el patio del Ayuntamiento lució completamente lleno, para muchos el cierre del discurso fue cuando abrazó al gobernador, ahí se sintió la reelección de Chuy Valdés. También la fecha del evento podría indicar que está preparándose para estar en condiciones de buscar reelegirse.

El otro mensaje es el de los números en donde Jesús Valdés destacó la creación del Centro de Negocios, así como 963 obras públicas con una inversión de mil 414 millones de pesos. Además, el alcalde mencionó que se invirtieron 602 millones de pesos en obras de agua potable y drenaje. Otra de las banderas de la administración de Jesús Valdés ha sido la rehabilitación de 153 espacios públicos en donde informa que se invirtió más de 111 millones de pesos.

Memoria política. “La constancia y el estudio hacen a los hombres grandes, y los hombres grandes son el porvenir de la patria”, Benito Juárez.