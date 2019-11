La SEP, la educación y el Negro Mejía

“El Negro Mejía. El secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa tiene razones para sentirse contento. Y no es para menos cuando el secretario de Educación en el país y miembro distinguido del gabinete morenista, Esteban Moctezuma Barragán, le reconoció que su trabajo en Sinaloa a permitido que la educación en su complejidad camine por senderos de certidumbre. Esteban Moctezuma destacó que el Negro es uno de los mejores secretarios de Educación en el país. Un día antes, Juan Alfonso Mejía acompañó al subsecretario de Educación Marcos Bucio a otro evento. Tanto Bucio como Esteban Moctezuma se identifican mucho con los sinaloenses. Ambos formaron parte del equipo del exgobernador Francisco Labastida. Ambos, desde muy jóvenes, tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a muchos sinaloenses. Bucio incluso tiene familiares viviendo aquí. Entonces, secretario y subsecretario de la SEP en el país conocen como está el estado de cosas en Sinaloa. Y particularmente de los resultados que en el estado están dando con el Negro Mejía al frente de la Sepyc. En los escenarios futuros que han comenzado a montar algunos políticos y analistas, habrá que hacer hincapié de que aún los tiempos no llegan. Todos, absolutamente todos, tienen las mismas oportunidades para crecer políticamente y fortalecer, si las tienen, sus aspiraciones. Cada quien en su trinchera. El desespero de algunos no adelantará los tiempos de quien en su momento tendrá que decidir con el consenso de los sinaloenses. Así es que tranquilos.

Otros adelantan campaña. En Morena, el senador Rubén Rocha ya armó su equipo y comenzó a tejer su estrategia con miras a convertirse en el próximo candidato a la gubernatura. Eso no es un secreto. Lo que también sucede es que hay otros personajes surgidos de la elección del 2018 que también se sienten con los suficientes méritos para aspirar a la gubernatura. Algunos sin posibilidades. Pero eso no los amilana. “Ganaron” la elección del 2018 y creen que las condiciones serán las mismas para el 2021. Tal vez Morena como “marca” está posicionada. Pero en cuanto surjan los nombres de quienes podrían ser sus “abanderados”, ahí se tendrá la mejor medición. Podrían equivocarse quienes vaticinan un triunfo seguro de Morena para el 2021. Deberán de saber que cada elección es diferente y que nunca un fenómeno se repite. Las circunstancias son y serán en el año electoral muy diferentes. En el caso del senador Rocha, este por el momento no tiene adversarios enfrente. ¡No!. Sus enemigos están a un lado. Son de su propio partido. Y si no, ahí está la declaración de Luis Guillermo Benítez de que “los experredistas son oportunistas”.

La UAS y escuelas de tiempo completo. La visita del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, a Sinaloa envió varios mensajes. Acudió a la Torre Académica de la UAS y ahí fue recibido por el rector Juan Eulogio Guerra Liera. Desde Alonso Lujambio ningún secretario de Educación había vuelto a pisar la UAS. Y la visita de Esteban Moctezuma en estos momentos de lucha por un mejor subsidio le llega como un rocío de lluvia a quienes dirigen en estos momentos a nuestra máxima casa de estudios. Y el titular de la SEP lanzó desde Culiacán el anuncio. Las escuelas de tiempo completo, eliminadas en el presupuesto 2020, seguirán adelante en Sinaloa, y para ello ya se cuenta con un recurso de 300 millones de pesos. Buena noticia para maestros y alumnos. Y el gobernador Quirino Ordaz Coppel no es ajeno a esta decisión.