La TV, buena vía para dar chamba a exfutbolistas

No queda la menor duda de que los medios televisivos se han convertido en una buena vía para que exfutbolistas profesionales se conviertan en directivos o entrenadores de los clubes profesionales o viceversa.Los dos más recientes casos los tenemos con Francisco Javier de Anda y Ricardo Peláez, que luego de trabajar como comentaristas en diferentes cadenas que manejan temas del futbol profesional de México recibieron la oportunidad de realizar otro tipo de labor con los conjuntos de las Chivas Rayadas del Guadalajara y la Máquina Celeste del Cruz Azul.Ambos fueron designados directores deportivos, tomando en cuenta su trayectoria como jugadores y por el conocimiento que tienen del medio del balompié casero.De Anda inició primero su tarea, tomando a un Rebaño Sagrado por la calle de la amargura en el torneo de liga y hasta tuvo que afrontar el problema de falta de pagos en la recta final, pero lo bueno es que ganaron la Concachampions y ahí se compensa un poco lo mal que estuvo el cuadro en el torneo MX.El caso del excañonero Ricardo Peláez nos parece más complicado, ya que llega a Cruz Azul, una institución que tiene más de veinte años que no saborea un título, a pesar de su grandeza, y con pésimas temporadas en los últimos años en la liga.Peláez demostró con las Águilas del América que es un tipo que sabe realizar bien su función de director deportivo y ahora le toca el turno de hacer lo mismo con unos Celestes que siguen hundidos en la mediocridad, pese a contar con una nutrida y muy noble afición.Y así podríamos seguir citando casos de exjugadores que se hacen directivos de clubes y entrenadores que luego de ya no tener cabida en equipos pasan a formar parte de la barra de comentaristas de los programas de futbol.es la que le tenemos, y de la buena, al destacado jugador universitario Cruz Humberto Rubio Valdez, ya que el chamacón se reportó vía mensaje de texto desde Budapest, Hungría, donde se encuentra visitando a su hijo, Carlos, que trabaja allá y disfrutando de unas placenteras vacaciones!El Capi Rubio nos revela que Europa Central es otro mundo y en el tiempo que lleva por aquellos lares ya tuvo la oportunidad de visitar al lado de su esposa, Oly, ciudades como Bruselas, Bratislava, Praga, Karlovac y Croacia.Aparte, el Capi Rubio aprovechó para mandarle un saludo a todos sus amigos del futbol de Culiacán y en especial a las llamadas Hormigas Locas, que todos los domingos le caen muy temprano a su negocio de pinturas o también llamada la Fifi. Y vaya que están sufriendo porque el jugador universitario estará fuera por espacio de tres semanas, un tiempo muy largo para sus asiduos invitados de fin de semana. ¡Feliz regreso, mi Capi!