La UAS, en medio del conflicto Rocha-Cuen

¿Y la UAS? Algo sabe el rector Jesús Madueña Molina que ya marcó posición. Y es que, en el rompimiento entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el líder del Partido Sinaloense, la UAS, sin buscarlo, quedó en medio del conflicto. Si Rocha Moya se está deshaciendo de todo lo que huele a PAS, despidiendo a todos los funcionarios que llegaron por el acuerdo político entre Morena y Cuen, ¿en qué nivel queda la UAS? En respuesta a los comentarios de Rocha Moya de que el PAS se mantenía de la UAS, el rector pidió no “estigmatizar” a la máxima casa de estudios de Sinaloa. Demandó mantener a la UAS ajena a las diferencias políticas que se están presentando. “Que no nos quieran involucrar”, dijo el rector Madueña Molina. Si el gobernador ha pensado ordenar cambiar la Ley Orgánica de la UAS y de esa manera “romper” la hegemonía que desde hace muchos años mantiene Melesio Cuen, lo declarado ayer por el rector manda un mensaje de que los universitarios no permitirán una intromisión del gobierno. Rocha Moya como Cuen saben la tormenta que se vendría. Ambos son exrectores de la UAS. Y tendrán que medir cada cual las consecuencias. Desde enero pasado, cuando

Rocha Moya lanzó el primer dardo mortífero que presagiaba tormenta contra Melesio Cuen en el conflicto que se vivió en Mazatlán y que por tres meses mantuvo en la ingobernalidad al municipio, se veía venir que el gobernador podría estar tentado en arrebatarle la UAS a Cuen. Y no es de acuerdo con lo que está pasando en estos momentos, una idea descabellada. Ante tal panorama, el actual rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, decidió ayer pintar su raya. Sí, efectivamente tiene hasta hoy una buena relación institucional con el gobernador. Sí hasta hoy el gobernador se ha mostrado solidario con la UAS. Pero también ha habido mensajes que el propio gobernador ha sacado de la chistera, como es el caso de la deuda millonaria de impuestos de la máxima casa de estudios. Si Cuen ha mostrado aceptación a que “descabecen” a sus seguidores que llegaron al gobierno estatal, en el caso de la UAS, el pronóstico es de reserva. Ese bastión no lo soltará por nada del Mundo Cuen. Y eso lo sabe Rocha Moya.

Será cierto lo que corre en redes sociales de que el hijo menor del presidente López Obrador lo enviaron a estudiar a Inglaterra. La primera noticia la hizo circular la senadora Lilly Téllez. Y hasta fotos hay del hijo del presidente documentando equipaje en el aeropuerto Heathrow, de Londres. En las fotografías aparece acompañado de la embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena, que aparece cargando el equipaje del hijo del presidente. ¿Y la pobreza franciscana” que enarbola López Obrador, dónde queda?

¿Escaparon o los dejaron ir? Esa es la incógnita. Porque el mismo presidente López Obrador había dicho el miércoles pasado que fueron detenidos líderes de grupos criminales, lo que desembocó en la quema de vehículos en Jalisco y Guanajuato. Veinticuatro horas después se logró saber que ninguno de esos líderes del CJNG fue detenido. Fue, según López Obrador, un operativo militar directo en la comunidad de Ixtlahuacán del Río, donde supuestamente se desarrollaba la reunión de los jefes criminales. Pues nada. No fueron detenidos. Este hecho volvió a recordar el “culiacanazo” del 17 de octubre del 2019.