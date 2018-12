La UAS había pactado con Quel Galván pagar, pero “El Químico” decidió el escándalo

SOS, loco suelto. El alcalde Luis Guillermo Benítez lo sabía. Y fue enterado de la disposición de la Vicerrectoría de la UAS zona sur de regularizar y pagar lo que se tuviera que pagar. Pero ayer desató su encono y citó a conferencia de prensa para hacer público que la UAS, en el área del Polideportivo tenía una “toma clandestina”. Y soltó una serie de descalificaciones en contra de la máxima casa de estudios. Vamos por partes. El vicerrector de la UAS zona sur, Miguel Ángel Díaz, se reunió hace tres días con el gerente de la Jumapam, Quel Galván. Este le informó que se había detectado una toma irregular en el Polideportivo. Y efectivamente, reconoció Díaz. Esa toma al parecer viene desde el sexenio que encabezó el gobernador Jesús Aguilar Padilla. Esa toma da servicio solo en eventos especiales que se realizan en el Polideportivo. Con Quel Galván se reconoció la irregularidad y se le aseguró que la UAS estaba en la mejor disposición de regularizar la situación. El vicerrector pidió que no se estigmatizara a la UAS. Que hay voluntad para resolver. Las partes se retiraron. La respuesta ya no llegó del gerente de la Jumapam. Fue el mismísimo alcalde que arremetió contra la UAS a sabiendas de que había disposición para solucionar el caso. Pareciera que al alcalde le interesa más el escándalo que solucionar las irregularidades que “supuestamente” está encontrando. Casualmente, las tomas “clandestinas” denunciadas por el alcalde se ubican en un sector, donde el jefe del mismo se llama Carlos Contreras y es el único de los “jefes de sector” que permanece en la Jumapam. Las conexiones encontradas solamente pudieron realizarse con personal de Jumapam. Ahí están los registros y los testigos. Entonces “cuál clandestinas”. Por cierto, el alcalde anunció que en el hotel De Cima se revisaba la posible existencia de había una “toma clandestina”. Y no hubo nada. Pero eso sí, el Gobierno Municipal no ha dicho nada. La quemada ahí quedó.

Dan reversa a nombramientos. A reserva de que se oficialice, los que serían nuevos delegados de Migración, Luis Javier de la Rocha, y de Conagua, José Antonio Quintero, fueron “bajados”. De Quintero no se comentan los posibles motivos que se tuvieron para impedirle su llegada. Del que sí se comentan motivos son del caso de Migración. Y es que como lo comentamos el sábado pasado, De la Rocha fue candidato de la alianza PAN, PRD y PAS en uno de los distritos de Culiacán. Como es sabido, perdió. Pero además se dijo que traía formación panista y que posiblemente formaba parte del grupo que encabeza Adolfo Rojo Montoya. Como también es sabido, la Delegación Regional de Migración con sede en Mazatlán está convertida desde el sexenio foxista hasta hoy en un reducto panista. Un coto de poder que se le acredita a Adolfo Rojo Montoya, el poder tras la dirigencia formal del PAN en Sinaloa, que encabeza oficialmente Sebastián Zamudio. El señalamiento oportuno en este espacio al parecer provocó que morenistas pararan antenas y el caso fue llevado hasta la nueva secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

¿Hasta cuándo? Habría que preguntarles a los empresarios, a las autoridades de la UAS y a las organizaciones que pronto serán amenazadas, que se queden calladas cuando les están aplicando la “ley del garrote”.