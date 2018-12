La UAS sigue debiendo a sus empleados

El personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) sigue a la espera de que se les paguen los adeudos pendientes de fin de año, como aguinaldos, últimas quincenas y las prestaciones que les corresponden, pues ya ha pasado mucho tiempo y el personal se encuentra molesto ante la situación. Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad, nomás se ha comprometido responder, pero a la fecha no se ha visto reflejados en los pagos al personal afectado. Si alguien tiene la misma inconformidad, comuníquese con el líder de la universidad, el rector Juan Eulogio Guerra Liera, al ‘fon’ (667) 759 77 75.

> ¡Resortes pa’ todos!

Urgen resortes pa’ los zapatos de cada habitante y animalito de Los Mochis, pues con tantos socavones que hay en la ciudad de Los Mochis, ya no se sabe dónde puede caer uno, y luego que diga la Japama que ese no estaba detectado y que no hay lana pa’ arreglar. El asunto ya es de meses y las autoridades deben apurarse antes de que la raza empiece a hacer manifestaciones pa’ que todo se repare. Si usted sabe dónde encontrar estos “brinca, brinca”, favor de echarle el ‘fonazo’ al gerente de la Japama, Felipe Villegas, al (668) 812 04 04, pa’ que se lance de volada a comprarlos.

> Robot de seguridad

La Dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave está en busca de personas que le entiendan a la robótica y a la electrónica, pa’ ver si pueden aventarse la nada fácil tarea de inventar un sistema de seguridad, o bien, un robot que pueda impedir los asaltos. La corporación pagará lo necesario pa’ las investigaciones y los prototipos, pero se requiere que el personal tenga amplia experiencia pa’ que no salga peor el remedio que la enfermedad. Quienes crean poder con el paquetito, eche la llamada al ‘chaca’ de la municipal, Miguel Ángel Martínez Catana, al ‘fon’ (687) 872 12 32.

> ¿Y la juventud dónde está?

Urge raza emprendedora y creativa pa’ que desarrollen unos proyectos referentes a la ganadería que llamen la atención de los jóvenes en el municipio de Salvador Alvarado, ya que según se dice que esta actividad primaria se está convirtiendo en una chamba de viejos al no ser algo redituable a estas alturas. Si te interesa la chamba, márcale al mero mero de la Asociación Ganadera Local Productores Pecuarios de Guamúchil, Honorio Camacho, al (673) 732 80 08.

> Peligrosa carretera

La carretera que conduce a la playa de El Caimanero, en el municipio de Rosario, se encuentra en malas condiciones debido a que empezó a desgajarse de las orillas, por lo que los peatones y automovilistas temen hundirse debido al reblandecimiento de la tierra y el asfalto, y en cualquier momento puede ocurrir un accidente. Además de pedir a la autoridad municipal que coloque señalamientos, solicitan que el director de Obras Públicas, Reyes Salinas, acuda a inspeccionar la zona y la repare. Al funcionario municipal lo pueden encontrar en el número (694) 952 04 10, seguramente tiene toda la disposición para atender la petición de la ciudadanía.