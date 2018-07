La UAS viaja hoy a su gira anual de la fayuca

La delegación de la Universidad Autónoma de Sinaloa viaja esta mañana a su tradicional gira por la frontera norte, para sostener duelos amistosos frente a cuadros de Ensenada y Tijuana en la categoría de 50 años y Mayores.El representativo de Culiacán saldrá a las 9:00 horas de las afueras del estadio universitario y espera llegar al miércoles temprano a la ciudad de Tijuana para hospedarse en el hotel sede al que llegan año con año por la avenida Revolución.Los dos primeros enfrentamientos de la UAS están programados para el jueves en la ciudad de Ensenada. Para el viernes, los jugadores tendrán día libre para que vayan de paseo al sitio que mejor les plazca y el sábado cerrarán su actividad deportiva con otro par de cotejos enTijuana.Para el día 9 de agosto le tocará el turno al cuadro de Combinado-Culiacán que asistirá por segundo año a la Copa Monterrey que se jugará del 10 al 12 en la Sultana del Norte. Dicho cuadro es comandado por Mamerto Salazar y como responsable de la delegación va Alfonso Meza.El año pasado, en su primera participación, no pudieron llegar a la final y para la presente llevan el objetivo de regresar con la corona. Suerte para los dos seleccionados de casa.Todavía falta medio año para que se haga el cambio de la administración municipal de Culiacán, pero ya en las redes sociales se comienzan a manejar nombres de quien podría ser el nuevo presidente del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física.En esa lista de probables nominados aparecen nombres de personajes muy conocidos en el deporte, pero de afiliación priista y dudamos de que el nuevo gobierno que encabezará Jesús Estrada Ferreiro se vaya a inclinar por alguno de ellos.Nos imaginamos que el grupo de Estrada buscará a una persona con otro tipo de perfil, uno de esos que le guste ser un trabajador del deporte, de esos que andan para arriba y para abajo por todos lados y no están metidos únicamente en la oficina.De ese tipo de cualidades y si me llegaran a preguntar a quién recomendaría para tomar la silla que ocupa en estos momentos el exbeisbolita Adán Amezcua, me iría por Gonzalo “Chino” Pérez, el incansable promotor deportivo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.Pero eso no me corresponde a mí decidirlo, sino más bien al grupo de colaboradores del nuevo primer edil Jesús Estrada, ya que ese cargo será muy importante en su administración, aunado a que de acuerdo al proyecto de gobierno que trae en su cartera el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, es darle un gran impulso a la niñez y juventud con la implementación de actividades deportivas la y construcción de unidades. El tiempo nos dirá quién será el bueno.