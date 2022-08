La Venecia de Mazatlán... sin góndolas

La Venecia de zona dorada. Turistas no sabían si estaban de vacaciones en Mazatlán o en Venecia. Al salir de los establecimientos en que están hospedados se encontraron con que la avenida Camarón-Sábalo estaba anegada luego de las lluvias que se registraron desde las primeras horas del domingo. Los visitantes salieron para desayunar, pero al ver la gran laguna, muchos mejor decidieron regresar a su hotel, aunque otros caminaron entre el agua con el pantalón doblado hacia la rodilla, lo que les molestó. Esto pudo verse desde un hotel que hace referencia a un héroe español, hasta una cadena de hoteles que termina con “palace”. Lo bueno es que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dice que Mazatlán está mejor que nunca. No es necesario hacer mucha memoria para recordar que esa parte de zona dorada, y sobre todo a la altura del edificio de Conapesca, todas las temporadas de lluvias es lo mismo: se inunda de manera imparable, hasta que poco a poco el agua se va (si es que deja de llover). Por años ha existido el problema y ningún gobierno ha podido dar una solución: crear una salida de agua pluvial que sea efectiva y evite que esa zona de la ciudad se convierta en una “Venecia mazatleca”, pero sin góndolas y sin remeros que canten O sole mío.

Sorprenden los resultados de elecciones internas, no solo por “la buena respuesta de los ciudadanos”, también porque una de las elegidas a delegadas, Nayla Velarde Narváez, fue de las más apoyadas pese a todo el escándalo que la embarga. Velarde es oficial mayor en la administración que encabeza “El Químico” Benítez. También es presidenta del Comité de Adquisiciones y firmó una adjudicación directa de 400.8 millones de pesos por lámparas. Esto ha generado polémica en todo Mazatlán. Si bien los estatutos de Morena marcan no mentir, no robar y no traicionar, y Nayla Velarde menciona con frecuencia esa frase, pero al momento de firmar ese millonario contrato por solo 2 mil 139 luminarias, ¿se le olvidó? Al parecer, a la militancia de Morena pareció no importarle ese suceso y Velarde ya presumió su triunfo en las redes sociales.

Días de muerte y peligro se están presentando en Mazatlán lamentablemente. El sábado, un hombre perdió la vida en el mar, por zona dorada, y la mañana de ayer salieron dos cuerpos por el mismo rumbo. Y se cree que todos eran familiares. Salvavidas municipales han dicho que constantemente hacen recomendaciones a los bañistas en las playas, en momentos en que es peligroso meterse al mar, pero mucha gente, de manera agresiva y grosera les contesta que no los estén molestando, que vienen a disfrutar o a divertirse (por fortuna no todos son iguales). Es labor imposible que los salvavidas cubran las 24 horas del día los varios kilómetros de playa en Mazatlán. Por ello, mazatlecos y turistas deberían hacer caso cuando se les ordena que ya se retiren de las playas cuando se acerca la noche, y que no se metan a escondidas, para que no acaben en un hospital o muertos. No se trata de capricho: el mar no es como una alberca, “el mar es traicionero”, dicen algunos. Hay que colaborar en un ánimo de prevención... evitemos más velorios.