Muy buenos días.

El humilde reconoce que nosotros no podemos remediar nuestro pecado y sus consecuencias si Dios no nos perdona y renueva nuestro ser descompuesto y afeado por el pecado, y si nosotros no buscamos convertirnos.

Pero el humilde cree, además, que necesita no sólo ser perdonado, sino ser renovado con la acción transformadora de Dios que puede hacer nuevo nuestro ser.

Ánimo, que tengas buen día.