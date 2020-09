La actitud de quienes aspiran a convertirse en gobernador es de desesperación

Desesperación evidente. Quienes aspiran a convertirse en candidato a gobernador se muestran desesperados. Al menos eso reflejan con sus mensajes y actitudes que han asumido y que están ahí presentes. Y no nos referimos solamente a los aspirantes del Partido Revolucionario Institucional. Tampoco de los del Partido Acción Nacional.

También entran en la “polla” aquellos aspirantes que forman parte de Morena. Y son precisamente estos últimos, los morenistas los que están llamados a escenificar las luchas más cruentas, intestinas, con tal de alcanzar la candidatura. No les importa cómo. Pero pareciera que poco a poco se van enfermando, convirtiéndose en una fijación.

Los nombres de Rubén Rocha, Imelda Castro, Luis Guillermo Benítez, Jesús Estrada Ferreiro y Yadira Marcos son los que están presentes. Más los que levanten la mano en las próximas semanas. La ventaja que las encuestas dan a Morena se pudiera convertir en el catalizador que metería más presión entre los grupos de apoyo que quieren a tal o cual aspirante.

Está cantado el tiro entre varios de ellos. El asunto es que creen que con solo alcanzar la candidatura de Morena, ya tienen en la bolsa el triunfo. La gubernatura. Ya no es 2018. La elección de aquel año se dio en otras circunstancias. La del 2021 será radicalmente diferente. No solo porque los ciudadanos ya se dieron cuenta de quienes son los que llegaron a los cargos que actualmente ocupan, nadando prácticamente de muertito. No, también el desgaste natural que significa el poder.

Y lo que marcará sin duda la elección que viene, la pandemia. Hoy quien resulte como candidato a gobernador por Morena, estará sometido al escrutinio de la gente. Será observado y seguramente evaluado en su trabajo desempeñado en el cargo que actualmente ostenta. Ya no podrán ocultarse y mucho menos cobijarse en el manto sagrado que les llevó a ganar. No podrán ahora pasar de muertito. Y si no, al tiempo.

Vuelve a las andadas. ¿Recuerdan al expresidente Jorge Rodríguez Pasos? ¿Se acuerdan por qué fue desaforado? Fue desaforado por golpear a su entonces esposa y madre de tres hijos. Por primera ocasión en Sinaloa, el Congreso del Estado, entonces liderado por el exgobernador Jesús Aguilar Padilla, aplicó el desafuero para que Rodríguez Pasos enfrentara la denuncia que por violencia familiar presentó su entonces esposa.

Pues resulta que recibimos el reporte de que Rodríguez Pasos acaba de aplicarle la misma medicina a su actual esposa. Vecinos del fraccionamiento Real del Valle fueron testigos del escándalo que se protagonizó en la vivienda que ocupa el exalcalde. La Policía arribó al lugar. Se desconoce por el momento si Rodríguez Pasos fue detenido.

Lo que sí está confirmado es que la Policía intervino al ser llamada para auxiliar a una mujer que estaba siendo atacada. Elementos del área de atención a delitos de violencia familiar intervinieron.

Se dispara afluencia turística.

Miles de visitantes abarrotaron las playas de Mazatlán este fin de semana. Parecía como unos de los mejores días en afluencia turística luego de levantada la emergencia por la pandemia y reanudarse la actividad. Por un lado es positivo la llegada de turistas porque mejora la situación económica de quienes laboran en la industria turística.

Pero por el otro, los riesgos de más contagios son evidentes, sobre todo cuando se observa que los visitantes arriban sin cuidar su sana distancia y sin cubreboca. Muchos de los visitantes arriban en camiones chárter. Y vienen sin cuidar la distancia. Ese es el riesgo. Y se está reportando en todos los destinos turísticos del país.