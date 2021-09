La actividad pesquera en Sinaloa, naufragando en el mar de desprotección

La pesca se hunde. No, no se trata de un mal augurio, sino de una situación real: la actividad pesquera de Sinaloa y el resto del país naufraga entre una baja producción, el furtivismo tolerado, las políticas restrictivas y el aumento de los insumos que hacen a la captura de camarón (por ejemplo) una actividad ya poco redituable. A las 06:00 horas de este próximo 21 de septiembre iniciará la pesca de camarón en altamar. El 50 por ciento de la flota (alrededor de 240 embarcaciones) no saldrán a pescar. El alto costo del diesel marino (22 pesos el litro) es el mayor lastre que inmoviliza en mayor medida a la flota, y ni un año de insistencias y gestiones ante el presidente de la república, Andrés Manuel López, logró que se restaurara el subsidio para la compra de combustible.

Desechan denuncia de excandidata. Este fin de semana, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) declaró inexistente la denuncia que la excandidata a la gubernatura por el Partido del Trabajo, Gloria González Burboa, había interpuesto en contra del dirigente del partido, Leobardo Alcántara Martínez. En la denuncia, la fortense acusaba al hoy diputado federal en funciones, de violencia política en razón de género, toda vez que, aseguraba, en la pasada campaña no le entregó las prerrogativas para sus actividades proselitistas. En su momento, la también exdiputada local por el PRI aseguró para este rotativo que Alcántara Martínez no le había entregado un solo peso de los poco más de 6.5 millones de pesos que reportaron de gasto ante el INE, que incluso los espectaculares eran contados y que ese había sido el motivo de su renuncia a la candidatura. Pues bien, este fin de semana, el viernes, el Teesin no solo declaró inexistente tal denuncia, sino que además validó las pruebas aportadas por Leobardo en cuanto a la comprobación de 6 millones 593 mil 296 pesos como gastos de campaña en favor de Gloria. Cierto es también, que el hoy legislador federal, siendo dirigente estatal del PT, no pudo acompañar a la candidata en su campaña a la gubernatura, pues él era también candidato a diputado federal en el Distrito 01, aunque tampoco quiso dar su versión públicamente sobre los señalamientos que le hizo en su momento González Burboa.

Informe con sabor a despedida. Así se escuchó el fin de semana el Tercer Informe Legislativo ofrecido virtualmente por la bancada de Morena en el Congreso de Sinaloa, donde, como era previsto, los legisladores aseguraron estar haciendo historia y destacaron la división de poderes, pues no hay que olvidar que en varias ocasiones se enfrentaron al titular del Ejecutivo Estatal, y un momento aún recordado fue cuando en 2018 le metieron mano al proyecto de Presupuesto de Egresos para reasignar 3 mil millones de pesos, aunque también se les pasó la mano al mover recursos que por ley no se podían. Al final, en esa ocasión, llegaron a un acuerdo, pero no sin antes acudir un enviado del Gobierno estatal a explicar a los morenistas, casi con palos y bolitas, que algunas cosas que ellos proponían significaba violentar la ley. En fin, ese fue un primer tropezón. Hoy, la mayoría presume que llegaron al Congreso a transformar el quehacer legislativo, por lo que el próximo coordinador morenista para la 64 Legislatura, Feliciano Castro, dijo ese mismo día que será un reto enorme dar continuidad al trabajo de quienes se van este 31 de octubre. Pues ojalá no solo intenten dar continuidad, sino que además mejoren lo hecho, pues la “congeladora” está que revienta de iniciativas.