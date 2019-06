La advertencia. En Rosario, las exigencias del sector agrícola subieron de tono. Después de no obtener el apoyo del Gobierno en la condonación de impuestos por los daños provocados por el huracán Willa, han exigido la intervención de la Secretaría de Agricultura para buscar mejores precios. Y es que con la reducción de la producción del casi 70 por ciento, los compradores quieren imponer precios ínfimos al mango sinaloense.

División. Los candidatos a dirigir el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional han iniciado con sus campañas por todo el estado en busca de convencer a los panistas de que voten por ellos. El proceso electoral inició con un partido dividido en dos grupos, que desde hace varios años se han disputado el poder para controlar el instituto político. Juan Carlos Estrada y Adolfo Rojo saben muy bien que el ganador será el encargado de la sucesión gubernamental y de recuperar los espacios que han venido perdiendo en los municipios y Congreso del Estado. El PAN en Sinaloa luce muy debilitado, sin liderazgo sólido para hacer resurgir al panismo, que poco a poco ha migrado a otros partidos políticos. El resultado de la elección, pero sobre todo el reconocimiento del ganador, será fundamental para que el partido se pueda reconstruir, porque del último proceso electoral terminaron muy fracturados, y esto ha crecido. El contraste entre el PAN nacional y Sinaloa es abismal, que ha sabido cumplir su papel como oposición del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Guardia. A partir de hoy se pondrá en marcha la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública creada para que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador haga frente a la delincuencia en el país, la cual tendrá capacidad para prevenir e investigar los delitos, además del control migratorio en las fronteras norte y sur de la República. De acuerdo con lo anunciado hace algunos días por el presidente de la nación, el arranque de la nueva fuerza de seguridad será hoy. A pesar de que esta ya cuenta con una ley que delimita sus funciones, todavía no han informado sobre sus reglamentos para su operación.

En Sinaloa esperan el arribo de los elementos de la Guardia Nacional. Según el secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, ayudará a fortalecer la estrategia de seguridad implementada por el gobernador Quirino Ordaz Coppel desde el inicio de su administración. Hay muchas expectativas de las funciones y estrategias de la Guardia Nacional en el combate a la delincuencia.

A la congeladora. La iniciativa que propuso el diputado local por Morena, Pedro Villegas Lobo, para eliminar los cobros en los estacionamientos de las plazas comerciales ha sido enviada a la congeladora del Congreso del Estado luego de que los integrantes de la Comisión de Planeación y Desarrollo y el promotor de la iniciativa se reunieron con los gerentes de las plazas comerciantes, quienes justificaron con documentos estos cobros; por lo que la presidenta de la comisión, Karla de Loúrdes Montero Alatorre, que se encarga del análisis y dictaminación, nos comentó que no dictaminará esta iniciativa por las afectaciones económicas que generaría, y que los argumentos de Villegas Lobo son populistas y no toma en cuenta las implicaciones que podría ocasionar, así que una de sus banderas de autopromoción será congelada; tal y como pasó con su aventura de encabezar la reforma a la ley orgánica de la UAS, porque su coordinadora, Graciela Domínguez Nava, lo puso quieto, ya que ese tema no está en la agenda de su bancada ni del Poder Legislativo, sin olvidar que hay una demanda de juicio político en su contra por intromisión en el proceso de renovación sindical en el Suntuas Administrativo, más los conflictos internos que ha tenido con sus compañeros parlamentarios. Aquí se ha juntado la inexperiencia, falta de preparación, malos asesores y mucha soberbia del legislador Lobo.