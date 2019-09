La advertencia

La Dirección de Vialidad y Transportes en Sinaloa advirtió a los choferes de los camiones urbanos que respeten la tarjeta inteligente de los estudiantes para que les hagan efectivo el descuento porque de lo contrario serán merecedores de una sanción.

El plazo que se les está dando para que hagan efectiva la tarjeta inteligente del ciclo escolar pasado es hasta el mes de octubre.

De aquí al próximo mes los estudiantes tendrán que solicitar la nueva tarjeta inteligente para que no tengan ningún problema en el descuento del pasaje en los camiones urbanos en este ciclo escolar.

Sin embargo, a los alumnos se les tiene que atender de la mejor manera porque la forma en que lo están haciendo para que tengan la nueva credencial no es la más adecuada. Por ejemplo, hay quejas de que no los atienden en la oficina de Los Mochis. Que los mandan a que lo hagan por internet y las fechas se las dan hasta octubre. Hay incertumbre en los estudiantes porque no están seguros que en ese mes la obtengan.

Se espera que el programa no tenga ningún inconveniente y que sí se les otorgue las nuevas tarjetas inteligentes. Pero por lo pronto, que los choferes acepten las del ciclo escolar pasado y de no hacerlo que se les denuncie para que sean sancionados.