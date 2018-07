La afición mexicana vuelve a su realidad

Ya concluida la actividad de la Copa FIFA de futbol Rusia 2018, redondeada con la justa coronación de la selección de Francia, la afición mexicana vuelve a su triste realidad, al arrancar el próximo fin de semana los torneos de la Liga y Ascenso MX.Se nos acabaron los juegos de gran calidad que nos tocó disfrutar a lo largo de un mes de intensa actividad en la máxima justa futbolera. Tendremos que esperarnos cuatro años más para ver en acción a las grandes figuras y las que surgirán en ese periodo o bien seguirlas en los torneos de sus propios países.Ni hablar, tendremos que acostumbrarnos a ver los encuentros sosos y aburridos que suelen darse con frecuencias y pocos de alta calidad competitiva en la Liga MX, en la que seguirá predominando el jugador extranjero.Los aficionados todavía más amolados serán los que tendrán que ir a los estadios o bien ver por la tele los duelos del Ascenso MX, sobre todo en aquellas plazas que no están certificadas por la FMF, y que son la mayoría, que no tienen derecho a subir a la Primera División.Pero esa es la realidad del futbol mexicano a la que ya estamos acostumbrados y pese a ello, siguen apoyando cada quien a sus colores en aras de tener un poco de diversión y esparcimiento y a la vez esperanzados de que con el tiempo se convierta en un espectáculo de primer nivel.Por lo pronto, en Culiacán todavía faltarán tres semanas más para presenciar el debut de los Dorados en su cancha del Coloso del Humaya, con la ilusión de que se haya conjuntado de nueva cuenta otro plantel sólido que sea protagonista en el torneo que abren como visita el próximo fin de semana ante Toros del Celaya.es el que tuvo el cuadro de la UAS-Oldies, ya que nos enteramos que luego de coronarse el fin de semana anterior la mayoría de sus jugadores que ya cifran más de 65 años se irán a jugar a la división Ultra Plus.Nos comentaba el Capi Rubio, quien dirigió a los universitarios en la batalla titular que le ganaron a Deportivo René, que 12 de los que integran la plantilla ya tienen la edad para militar en la Ultra y consideró que es el momento idóneo para el cambio. Y sin duda, UAS-Oldies vendrá a convertirse en una buena cuña para el bicampeón Eldorado-Milán.Nos llegó el rumor de que las muestras de cariño para el destacado jugador José María Tarriba Rojo, a quien le rindieron otro justo homenaje en la Liga Platino Plus, siguen adelante, ya que para el jueves los integrantes del cuadro de Gourmet Soccer de la Liga de los 60 y Más en el que milita también el popular Chuma le tienen preparado un asado. Sin duda, una merecida deferencia para un excelente futbolista y un gran ser humano que siempre está dispuesto a ayudar sin recibir nada a cambio. La verdad, tipos de la calidad humana de Tarriba se encuentran con lupa.