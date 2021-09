La alcaldesa de El Fuerte brilló ayer por su ausencia en el Grito de Independencia

El Grito. El alcalde que nunca pensó estar la noche del Grito en el balcón de Palacio Municipal es el ahora presidente sustituto de Ahome, Juan Fierro. Recorrió varios puestos desde que Billy Chapman lo hizo parte de su equipo. Anoche salió al balcón de Palacio Municipal pero sólo frente a cámaras para cumplir con el protocolo. No había nadie, hasta seguridad pusieron en la explanada para que no hubiera espectadores. Lo acompañaron funcionarios cercanos e invitados especiales. Cuando menos la pandemia sirvió para que no se hicieran las grandes fiestas con grupos y comilonas, donde, como en la época porfiriana, han dividido entre quien gobierna arriba y el pueblo abajo.

Otros tiempos. Después de haber echado la casa por la ventana y gastar hasta lo que no se tenía, este año la presidenta municipal de El Fuerte, Nubia Ramos, simplemente no realizó el Grito de Independencia, con el argumento de respetar las medidas sanitarias establecidas por las autoridades ante la pandemia de covid-19. Si bien es cierto en esta cabecera municipal la noche del Grito se había convertido en un derroche de glamour y al mismo tiempo muy popular, por lo mismo era imposible controlar a la multitud, pero ¿por qué no lo hizo virtual o por redes sociales como los otros alcaldes? No cabe duda que los tiempos cambiaron.

¿Y los funcionarios? Aquí en esta misma columna habíamos dicho que la presidenta municipal del municipio de El Fuerte, Nubia Ramos, ya pide esquina, pero para irse de Palacio el 1 de noviembre. Y todavía la situación ha empeorado: aguas negras, fallas en recolección de basura, las pocas obras están inconclusas, las calles escarbadas y el servicio de agua potable parece ser un lujo en la mayoría de las comunidades rurales, incluso en la cabecera municipal. Además, dicen que la CFE no tarda en limitar nuevamente el servicio de energía eléctrica a la Junta de Agua Potable de El Fuerte (Japaf) por la histórica y millonaria deuda que se tiene, aunque otros dicen que negociaron una prórroga para el 2 de noviembre, cuando ya se dé el cambio de poderes. El asunto es que ahora se suma otro problema: a pesar de tantos problemas los funcionarios se ponen a jugar a las escondidas. Nadie los encuentra. ¿Será que tomaron vacaciones adelantadas o simplemente decidieron dejar la silla del poder para irse acostumbrando a que ya no podrán mandar, al menos no en el municipio?

Mala suerte. La oportunidad para que la directora de Educación en Ahome, Theira Gómez Ramos, se despidiera con broche de oro se desvaneció. La pandemia de covid-19 no permitió que se llevara a cabo el tradicional desfile del 16 de septiembre y la comunicación con los directivos escolares en las distintas instituciones de educación pública del municipio parece nula. Si bien el trabajo de limpieza en las escuelas comenzó con personal del Ayuntamiento por gestión de ella, se tuvo que pedir apoyo de la Guardia Nacional para que terminara el trabajo porque los remanentes de la tormenta Nora provocaron más trabajo que fue imposible terminar con el mismo personal. ¿Se tratará simplemente de mala suerte por la pandemia?

Le llueven quejas. El que no siente lo duro sino lo tupido es el gerente general de Japama, Hernán Medina Soto. Los drenajes del ejido Compuertas, El Colorado, Topolobampo, 20 de Noviembre, entre otras comunidades rurales, ya es deplorable, sin mencionar que en la ciudad los ahomenses se enfrentan al mismo problema. Lo curioso es que pareciera que los teléfonos para recibir las quejas estuvieran descompuestos. Los quejosos comenzaron a recurrir a redes sociales y medios de comunicación para dar a conocer sus inconformidades y ver si así llegan a las personas indicadas para atenderlas. Falta ver si al final del día el representante de la paramunicipal no expone una nueva excusa para justificar el problema, como aquella “cátedra” sobre los parámetros que establecen las normas que debe tener el agua para justificar que es apta para consumo humano.