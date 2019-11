La alerta en los campos. Un simple dato como la afluencia de familias jornaleras en los albergues de Escuinapa puede dar un indicio de la situación que priva en los campos agrícolas. Los encargados de esos centros de apoyo reportan una ocupación de apenas el 50 por ciento, cuando en otras temporadas ya estaban al máximo. ¿La razón? Las familias de jornaleros que se hospedan en los albergues deben respetar la regla de dejar en el albergue a los niños y procurar a estos educación. Eso podría incidir en que las familias jornaleras eviten usar los albergues, pues por costumbre se llevan a los niños al campo para que ayuden en algunos trabajos, lo cual no solo va en contra de las leyes de protección de menores, sino que los expone a riesgos graves, como accidentes con maquinaria o el contacto con substancias peligrosas como plaguicidas. La situación debe significar una alerta para la Secretaría de Desarrollo Social.

La crisis pesquera. La situación parece ya irreversible:la temporada de camarón ha fracaso. Cerca de 40 por ciento de la flota camaronera que integran más de 500 embarcaciones se encuentran ya amarradas en Mazatlán con la poca posibilidad de hacer un segundo viaje y con la nula expectativa de hacer un tercer viaje, como antes lo hacía la mayoría. Las capturas de apenas tres o cuatro toneladas por viaje no hace redituable el segundo viaje, aunado a la reducción de casi el 40 por ciento de la captura del camarón de exportación. La situación compromete el bienestar de miles de familias, y lo peor es que lo mismo se vive en el sector ribereño de la entidad. ¿Habrá algún plan de emergencia en la Conapesca que dirige el mazatleco Raúl Elenes? Muchos lo dudan.

Siete acuerdos. Los productores sinaloenses están con la expectativa de que los diputados federales cumplan los siete acuerdos que les propusieron para apoyar al campo el próximo año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que debió haber sido aprobado el pasado viernes, pero ante la toma de la Cámara de Diputados, no pudieron sesionar. Entre las propuestas hechas por los agricultores están que se bancaricen los apoyos, como las coberturas, los seguros y seguro al ingreso, fondo revolvente flexible para cubrir requerimientos financieros; así como la reasignación de presupuesto para el programa de Concurrencias, Precios de Garantías, Sembrando Vida, Bienestar y Crédito a la Palabra. Ha trascendido en la Cámara de Diputados que casi todos los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social no se atreverán a votar en contra a la línea de Andrés Manuel López Obrador, y en el caso de los sinaloenses, hay indecisiones porque no quieren quedar mal con el presidente de la República, pero tampoco con los productores, porque estarían cavando su tumba política.

Se van de puente. En medio de la indignación por la muerte a golpes que sufrió el niño Memito, quien fue enterrado el domingo junto a su abuelito en Badiraguato, quien —de acuerdo con familiares y amigos— falleció de tristeza por no poder visitarlo en el hospital los días que duró internado, ninguna autoridad se ha acercado a la familia para brindar algún tipo de apoyo, y el funeral fue costeado con la cooperación de la comunidad. En el fraccionamiento Capistrano, de la ciudad de Culiacán, la casa donde vivía la familia de Memito se incendió el domingo 10 de noviembre, pero no se puede asegurar que fue provocado, aunque ocurrió de una manera sospechosa en los días que el niño estuvo hospitalizado. En la vivienda no se observan rastros de que personal de la Fiscalía estatal haya acudido a recabar evidencias, y la casa está deshabitada, pero no ha sido asegurada. La autoridad tiene mucho que investigar para esclarecer el caso, detener al responsable e informar a la sociedad los avances, porque este caso ha levantado mucha indignación, pero parece que todos los organismos que se encargan de defender a los niños y prevenir la violencia familiar se fueron de puente. Una raya más al tigre para ellos, y otra llamada de atención para el gobernador Quirino Ordaz Coppel, para que ponga a trabajar a sus funcionarios.