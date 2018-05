La alineación de los Yankees de todos los tiempos

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El perfecto marido es aquel que es efectivo tanto en la cama como en el Banco”… La Pimpi.-Hoy y mañana son Días del Correo.Guillermo A. Ochoa R., de Valencia, pregunta…: “¿Cuál es su alineación de los Yankees de todos los tiempos?”.Amigo Memo…: Derek Jeter SS, Wade Boggs 3B, Joe DiMaggio CF, Mickey Mantle RF, Lou Gehrig 1B, Yogi Berra LF, Tony Lazzeri 2B, Bill Dickey C. Whitey Ford y Jim (Catfish) Hunter PA. Cerrador: Mariano Rivera.Juan M. Ricardi, de Hermosillo, pregunta…: “¿Es verdad lo que oí por televisión, que Rich Gossage tiró juego perfecto, no que era cerrador, pues?”.Amigo y tocayo…: No y sí. No porque no fue en un solo juego, pero Goose Gossage sí retiró a 27 bateadores en fila entre el 29 de agosto y el 29 de septiembre de 1980, especialmente con su recta, permanentemente entre las 95 y las 100 millas por hora.Julio Rojas, de Yaritagua, pregunta y solicita…: “¿Qué opina de los bigleaguers nacidos en Venezuela pero que nunca jugaron aquí, y de quienes se nacionalizaron venezolanos y triunfaron en este país. ¿Son venezolanos o no? Y puede publicar la lista de bigleaguers venezolanos, según usted?”.Amigo Jotaerre…: Cada quien otorgará la nacionalidad o no a su gusto. Y esa lista no existe, nunca la he hecho.José Gómez, de Banning, California, pregunta…: “¿Se usa el bateador designado en la ligas menores?”.Amigo Pepe…: No es obligatorio ni está prohibido. Algunos mánager de sucursales de equipos de la Liga Nacional alinean a menudo a sus pitchers para batear.José L. Guevara S., de Caracas, pregunta…: “¿Desde cuándo se utiliza en Grandes Ligas el coach del banco?, ¿cuáles son sus funciones?, ¿es obligatorio?”.Amigo Pepe II…: Antes de 1974 algunos equipos lo tenían, pero no se le daba ese nombre, era un asistente del mánager. Desde ese año aparece en todos los rosters y lo que hacen es ayudar a los mánager.Rigoberto Amezcua V., de Los Mochis, pregunta…: “¿Es cierto, como me contaba mi padre, que hubo un bigleaguer que le declaró una huelga de él solo a Major League Baseball, y quién fue, porque papá decía no recordarlo?”.Amigo Rigo…: No se le llamaba MLB sino el Beisbol Organizado. Los hermanos Jay (Dizzy) y Paúl (Daffy) Dean, quienes comenzaron sus carreras con los Cardenales, fueron muy pintorescos. Paúl ganó 19 juegos en su año de novato, 1934, cuando le pagaron tres mil dólares por la temporada. Cuando el 5 de marzo le pusieron ante sus ojos el contrato para 1935, por los mismos tres mil, se declaró en huelga y abandonó los entrenamientos. Una semana después aceptó firmar por seis mil y ganó nuevamente 19 veces en 1935. En 1936, sin huelga, logró que le pagaran 10 mil.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.