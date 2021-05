Decidí apartarme de personas queridas de las que no tenía reciprocidad. Me aparté de amigos con los que no podía ser como soy.

Es un momento difícil. Después entiendes que la amistad, es un tesoro valioso, único, algo que no necesita insistencia ni restricción, simplemente sucede.

Entiendes que cuando el silencio entre dos personas se impone, la relación ha llegado al final y que el fin nunca es un problema.

El problema es vivir mendigando afecto y atención de alguien que no recuerda que estás en su vida.

Las amistades unilaterales, nunca fueron amistades.

Buen día.