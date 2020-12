La andanada que viene

No es nada nuevo. Pero no deja de ser importante para el análisis, para la reflexión. Lo que se ha visto hasta hoy con algunos desprendimientos de militantes y simpatizantes de diversos partidos, no será nada cuando se definan los nombres de quienes serán los candidatos. En esto ningún partido se escapa. Apenas se comiencen a perfilar los nombres de quienes serán los candidatos, las desbandadas se verán. Y será interesante observar qué partidos tendrán su "boquete". Y cuáles serán los que cachen a los inconformes. Desde la elección del 2010 que encabezó Mario López Valdez (Malova) no se han registrado desprendimientos importantes que impacten directamente a la elección. Hoy las condiciones y los tiempos son muy diferentes. De ahí que quienes deciden tendrán que tener mucho cuidado en la selección de sus candidatos. De entrada Movimiento Ciudadano mejorará. Un partido que no pinta en Sinaloa cachará a priistas inconformes. Pero en Morena también tienen su Waterloo. Y se verá cuando designen a su candidato. El pleito es lo de ellos. En el PRI ni se diga, también tendrá su confrontación interna. Nadie se escapará de la criba.

Arrancan. Con la convocatoria elaborada en el Congreso del Estado para las elecciones en Sinaloa, formalmente arranca el proceso electoral que habrá de concluir el primer domingo de junio del próximo año. La convocatoria entrará en vigor el 15 de diciembre y pues ya los partidos tendrán sus tiempos para definir quiénes serán sus candidatos y con quienes armarán alianzas. El plazo para las alianzas políticas está fijado para el 23 de diciembre. Ya está encima.

Con todo. Brigadas de morenistas recorren colonias de Mazatlán casa por casa. Van solicitando apoyo para el Alcalde Luis Guillermo Benítez. Piden que voten por él para que se convierta en candidato a Gobernador. Pareciera que poco le importa el rechazo de grandes sectores de Mazatlán. No se da por enterado. No sabemos quién lo alienta y lo asesora para creer que realmente tiene los suficientes meritos para convertirse en candidato. Y algo más, que crea que tiene posibilidades de ganar una elección. Seguramente sigue pensando que él ganó la elección del 2018. Lo mismo ocurre con otros aspirantes de Morena que se han probado antes de la pasada elección y han perdido.

Confirma violencia de género. La Sindica Procuradora Elsa Bojorquez no se anda por las ramas. Ayer ratificó que sí ha sufrido violencia de género de parte del Alcalde Luis Guillermo Benítez, de algunos funcionarios municipales y de por lo menos 8 regidores. La ratificación de la Sindica se da justo cuando el Tribunal Electoral del Estado resolvió dar vista del caso al INE, a la Fiscalía General y a otras instancias.

Las vacunas. Si la vacuna contra el coronavirus la aplicarán como está el programa de vacunación en México, ya estamos más que amolados. La deficiencia e ignorancia van de la mano en la brutal agresión que estos dos últimos años están sufriendo los enfermos de cáncer y de otros padecimientos que se han manifestado por mucho tiempo por la escasez de medicamentos. Ya Inglaterra comenzó la vacunación de sus ciudadanos. Si el programa de vacunación contra el Covid lo ponen en manos de López Gatell que Dios nos agarre confesados. Mientras tanto, México sigue llenándose de cruces. Ayer oficialmente se llegó a la suma de 110 mil 874 mexicanos muertos y a la suma de un millón 193 mil 255 contagios confirmados. Tan sólo en las últimas 24 horas oficialmente se dijo que se registraron 11 mil seis nuevos contagios y 800 muertos. Habría que preguntarles a los familiares de los fallecidos que opinan de estos inútiles.