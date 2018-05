La anonimidad es el enemigo

Tal parece que al director, productor y guionista neozelandés Andrew Niccol (1964, Paraparaumu) lo seguiremos recordando por su primera cinta, Gattaca (1997, Estados Unidos). Han pasado ya 21 años desde su estreno, y cada que Niccol presenta una película, sin que importe si fue el productor, el director o solo el que la escribió; el lugar común al que siempre se regresa es que estamos ante el realizador de Gattaca. Lo curioso es que esa cinta no fue un éxito en taquilla. Su fama creció con los años, gracias en parte por esa realidad en la que vivimos que cada tanto parece demandarnos una reflexión sobre el uso y/o abuso que le estamos dando a la tecnología en nuestra vida diaria. Quizá por ello, Niccol parece decidido a mejor dejarse llevar por la trama y el género, y no por la propuesta distópica ahora que presenta con su nueva película, Anon (2018, Alemania), cuyos derechos de distribución fueron comprados por Netflix.En un futuro “dickiano” (o sea: un futuro bastante posible, más no deseable, que quizá ocurra dentro de unos 10 años o menos), en una ciudad que parece Nueva York, un ajado policía llamado Sal (Clive Owen) tendrá que resolver una serie de asesinatos que aún no han sido esclarecidos en una sociedad en la que los crímenes casi se han erradicado por completo. ¿La razón por la que ha pasado esa “maravilla”? Todas las personas portan unos dispositivos que dan cuenta de las acciones que hacen en cada momento. Así que si cometen un crimen mayor o alguna mera falta administrativa, al ser cuestionados por las autoridades les resultará imposible mentir: el dispositivo presentará qué fue lo que pasó realmente. Pero tanta “perfección” se va al traste cuando una joven (Amanda Seyfried) aparece. Ella no porta uno de esos dispositivos y tampoco está en el sistema, por lo que no se sabe cuál es su identidad. Lo único que queda claro es que hay algo en esos asesinatos que investiga Sal que le interesa. La cuestión es ¿qué se esconde tras ese interés: la intención de resolverlos o que no se sepa qué papel jugó en ellos?Estamos ante un cumplidor “sci-fi noir” que capotea sus problemas técnicos (se nota su apretado presupuesto), tanto con el destacable trabajo actoral por parte la “fría” hacker interpretada por Seyfried, como con su “correcto” diseño de producción a cargo de Philip Ivey.Sí, Niccol cuestiona con Anon si el derecho individual a la intimidad acabará sometido por ese “bien mayor” que representa una sociedad libre de violencia y crimen. Hasta un personaje lo dice: “La anonimidad es el enemigo”. Y aunque ya vimos algo similar con Sentencia Previa (2002) de Steven Spielberg, lo cierto es que Anon resulta una micro-gran cinta cuya principal valía consiste en dejar claro que Niccol sigue siendo ese aguerrido cineasta que no se cansa en decir que aunque el futuro parezca un lugar vedado para la esperanza, mantenerse firme a los principios y no ceder a las presiones es lo mínimo que podemos hacer para seguir siendo quiénes somos.