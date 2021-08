La ansiedad nos hace sentir la muerte dos veces al mes

Un día, después de sobrevivir un ataque de ansiedad o de pánico, de esos que nos dejan sin aliento y pensamos en despedirnos para siempre de quienes amamos, no porque queramos acabar con nuestra vida, sino que nuestro cuerpo nos advierte que la vida se acaba: el corazón late violento, algo invisible nos oprime el pecho y las extremidades hormiguean, perdiendo contacto con lo que nos rodea.

Después de haber llamado a una ambulancia o haber terminado en un hospital, escucharemos que no tenemos N-A-D-A, que es solo un ataque de ansiedad y nos preguntaremos ¿qué es lo que nos trajo aquí?

Pertenezco a una generación llamada MILLENNIALS, muchas cosas se dicen de nosotrxs, pero solo nosotrxs podemos testimoniarnos.

Nací en 1994, tres meses después del levantamiento Zapatista, en un mundo donde por primera vez, estar en las asambleas ya no era imprescindible para unirse al plan de acción, donde la organización ciudadana puede ser digital.

Crecimos en la web, a la que casi todxs podemos acceder, dónde las versiones no oficiales encuentran su lugar para ser contadas.

Vivimos la instalación del neoliberalismo, la descarada crisis económica, social y ambiental; la privatización de todo, hasta de nuestros sentires y pensares. Vivimos adaptándonos al cambio, sin opción de renegar de él, pero siendo renegadxs y manipuladxs por el adultocentrismo, esa dictadura que nos acusa de incompetentes, de “verdes” y “sin rumbo”.

Seguimos siendo niñxs abusados, resultados de familias disfuncionales, con miedo de ser adultxs, porque aprendimos a costa de especies en peligro de extinción, que se vale no querer replicar dinámicas violentas y machistas, que se puede señalar al opresor y que es importante reconocer los privilegios que gozamos.

Entonces, dicho lo anterior, no resulta tan extraño que la ansiedad sea el padecimiento de quienes intentamos apropiarnos del presente.

Cómo no sentir pánico, si sabemos que el día 0 se acerca, donde el agua será, cómo otros tantos recursos, el privilegio de unos pocos y se nos hizo creer que no hay manera de organizarnos y poner un alto a la cultura de la depredación. Ansiedad en un mundo dónde se nos presiona a profesionalizarnos, más que a pensar otro mundo posible, solo para no ser “fracasadxs” y dónde no podemos gestionar nuestras propios medios de trabajo, donde cada vez somos más y más y la pobreza se extiende y la riqueza se concentra en mansiones.

Soy una generación caracterizada por las ganas de disidir, porque no tenemos nada que perder. La ansiedad nos hace sentir la muerte dos veces al mes, nos invita a considerar el fin, y sí, para mí, es la consecuencia de la opresión sistemática que nos aplasta, pero también es la puerta que nos invita a renunciar a cumplir con las expectativas. La ansiedad nos hace desmenuzar esta realidad y desear estar mejor; nos hace movernos, migrar, cuestionar, descubrirnos, disidir, transicionar, regresar, pero nunca siendo lxs mismxs.