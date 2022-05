La autenticidad es una virtud

audima

En la vida diaria todos estamos inmersos en relaciones con los demás y somos interdependientes, directa o indirectamente. Esas relaciones y esa dependencia pueden ser o no ser agradables y benéficas para cada uno, para la sociedad inmediata o para la nación e incluso para la humanidad. Lo bueno y deseable respecto de las relaciones humanas se funda en las disposiciones y actitudes de los individuos que son adecuadas para generar respuestas favorables a la mutua comprensión y aceptación que agrade y ayude a la convivencia en la sociedad. El cristianismo, basado en la Ley de Dios, imbuyó en la humanidad el amor a Dios y al prójimo, pero ha sido el blanco de los ataques del judaísmo internacional, que ha logrado grandes avances en la descristianización, tema que comenta el argentino Federico Rivanera Carlés en su libro: La judaización del cristianismo y la ruina de la civilización, en el que describe la participación de los judíos en la llamada “reforma protestante”, inbuyendo sus conceptos en los famosos “reformadores”: Lutero, Calvino, Swinglio, etc. Y, aunque no sea tan evidente, las teorías revolucionarias y sus ideologías están íntimamente relacionadas con el protestantismo, históricamente demostrable con el comportamiento, en México, de todos los revolucionarios desde Juárez y sus cómplices: Ocampo, Prieto, Degollado, etc. Esa relación continuó hasta el siglo XX con Madero, Carranza y todos los demás. Esas actuaciones nos trajeron ruina social, económica y moral, por muchos años, porque su propósito oculto ha sido combatir nuestra identidad nacional, nuestra idiosincrasia y nuestras tradiciones. Tan feos planes se implementaron por medio de Estados Unidos, que es una fiel y dócil colonia judía, que al convertirse en modelo para ser imitado nos ha llevado a la enajenación de nuestra identidad nacional. Cada día, los mexicanos parecemos menos auténticos. Es necesario rescatar la mexicanidad como una decisión inquebrantable.