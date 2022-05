La ayuda cubana

audima

Nos guste o no generamos una primera impresión. De igual forma, aun cuando nos demos golpes de pecho en materia de inclusión o no discriminación, juzgamos a terceros basándonos únicamente en la primera impresión que nos genera; se menciona que esto incluso forma parte de nuestro instinto de supervivencia, lo que nos alejaría en primer lugar de situaciones de peligro.

Habiendo dado una breve introducción, que me disculparán mis amigos psicólogos por la burda explicación dada, procedo a entrar a tema. Cuando hablamos de los distintos países alrededor del mundo es imposible que no venga de inmediato una idea o preconcepción de cada uno de ellos, no necesariamente con connotaciones positivas o negativas; procedo con algunos ejemplos de carácter personal: Argentina, futbol; Alemania, cerveza; Italia, pizza y pasta; etc.

Ahora, ¿qué viene a su mente cuando se menciona Cuba? Muchos podrán decir comunismo, la revolución cubana, Fidel, el Che; incluso alejándonos de temas políticos algunos mencionarán el ron, café, playa, fiesta etc. Pero ¿qué es eso que viene a la mente de Andrés Manuel López Obrador al escuchar de Cuba? En primer lugar, es de admirar el bravío con el que defiende el presidente a sus amigos los dictadores y represores, según los han descrito algunos analistas políticos (Cuba, Nicaragua y Venezuela), frente a los embates del – nombre acuñado por los mismos regímenes – imperialismo yanqui; en verdad los envidio, ni siquiera mis mejores amigos me han defendido con semejante empeño. Siguiendo con el tema esa primera imagen que prende en Palacio Nacional al mencionar Cuba es – me atrevo a decirlo basándome en los hechos – un médico, sí, refiriéndome por completo al sistema sanitario de la isla.

Debido a esto, a nuestro máximo dirigente se le “ocurrió” la brillante idea de importar – sí, tal cual como si fueran bienes – a cerca de 500 “médicos” cubanos para atender a las comunidades marginadas del país.

En primer lugar, el régimen cubano ha sido foco de fuertes críticas respecto a esta práctica de envío de médicos alrededor del mundo, la cual es calificada como una forma moderna de esclavitud por el propio Parlamento Europeo; según un reportaje de la BBC de 2019, el control ejercido por funcionarios cubanos sobre aquellos médicos que son enviados fuera de la isla resulta alarmante, incluso se menciona que los profesionales de la salud únicamente conservan el 25 % del pago, sirviendo el resto para sostener el régimen autoritario de la isla.

En segundo lugar, ¿no tenemos en México suficientes médicos capacitados para ejercer dichas funciones? Entiendo el descontento de las asociaciones médicas, universidades y muchos valientes que a título personal han alzado la voz.

No se trata de un caso de xenofobia, es simplemente apoyar a la mano de obra calificada de nuestro país que sufre de la falta de oportunidades y que, en el mejor de los casos, opta por abandonar el país.

Uno de los principales argumentos en contra sería ¿cómo cerciorarnos de que estos supuestos médicos cubanos en realidad lo son? Mucho se ha dicho que estos supuestos médicos en realidad se dedican a la formación de redes dentro de los sectores marginados de la población para que después estos sean útiles al régimen, véase el caso de Venezuela; también se cuestionan los conocimientos, mientras que un médico mexicano tiene que pasar por un largo viacrucis hasta obtener la cédula que le permita ejercer como tal, a estos supuestos cubanos se les da luz verde para empezar a laborar sin siquiera validar los conocimientos que dicen tener. ¿Que acaso esto no afectaría directamente la salud de los mexicanos?