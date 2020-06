La balcanización en México

En los últimos meses, sobre todo con la contingencia de la pandemia en México, diversos gobernadores han mostrado su rechazo a las políticas y decisiones que llaman centralizadoras del Gobierno nacional. Los gobernadores de al menos ocho entidades del país: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, han formado sendos frentes (se advierten dos al menos al momento, conjuntadas en la expresión Noreste-Pacífico), no de confrontación señalan, sino para articular acciones entre sus estados y hacer frente a los problemas venidos con la contingencia de salud y la inseguridad, que ha arreciado sin lugar a dudas en el país. Y aunque ciertamente, como ellos mismo lo señalan, la idea no es confrontarse, pelearse y mucho menos separarse de la unión (cosa que no podrían constitucionalmente), en un caso hipotético que esto sucediera, ¿qué tanto representan y qué representaría para el territorio mexicano y la economía nacional?

Nos dimos a la tarea de consultar algunos datos, y estos son los resultados: poblacionalmente alcanzan un 27.7 % del territorio nacional y un 42 % de su superficie; son el 32.4 % del PIB (producto interno bruto) distribuido en diferentes actividades: industria y manufacturas, en Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua; energéticos como gas y carbón en Coahuila; metalúrgicos en Durango; de comercio y turísticos en Jalisco y Guanajuato; y agrícolas en Michoacán, por mencionar algunos; es decir, un mosaico de actividades productivas.

Respecto al plano político, que como se dijo, no se han pronunciado en ese aspecto, concentran gobernadores de diferentes partidos: PRI, PAN, PRD, MC y un independiente, en la figura de Jaime Rodríguez Calderón.

La cantidad de legisladores a nivel nacional, suman el 27 % del total (128 de 500), si se consideran todas las curules disputadas, estando en manos de la “oposición”, por así decirlo, el 60 % de ellas, 76, que representan un 15 % del total nacional.

En el 2021, habrá elecciones, y aunque esto no representa, reiteramos, un desligue gubernamental, o político, muchos podrán estar tentados a que esta alianza no termine, sino por el contrario, aumente. De antemano, los gobernadores de Colima, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes han mostrado su interés por “integrarse”, con lo que subiría a doce los estados de la “alianza”. Sumando 6 millones y medio más de habitantes, o sea más menos 33 % del total de la población mexicana y, prácticamente, la mitad del territorio, el 48.4 %.