La bancada priista logra sacar nueva tarifa eléctrica

Se les adelantó. El diputado Sergio Jacobo Gutiérrez sabe cómo hacerlo. Callado, sin hacer aspavientos y hablando lo necesario, les acaba de demostrar a los diputados de Morena que hacen mayoría en el Congreso del Estado cómo se hacen las cosas. Y sobre todo, aquellas que se reflejan en el bolsillo de los sinaloenses. Sergio Jacobo les ganó el jalón a los diputados morenistas al presentar junto a su bancada del PRI la iniciativa de exhortar a la CFE para no solo aumentar el subsidio a la energía eléctrica. ¡No! Lo que se busca es cambiar de tarifa. Que sea la más económica y beneficie a los sinaloenses. Los diputados de Morena midieron que ir en contra de una iniciativa como esa los pondría en el ojo del huracán. De ahí que ayer la votaron y por unanimidad se acordó exhortar a la CFE para que cambie la tarifa que aplica al consumo de energía eléctrica en Sinaloa y aumente el subsidio que se otorga actualmente de alrededor de 400 millones de pesos, que resulta insuficiente. Ahora queda darle seguimiento ante el director general de la CFE, Manuel Bartlet Díaz, o con quien designe para revisar el caso de Sinaloa. Si la iniciativa logra aterrizar sus objetivos, sin duda, los bonos de Sergio Jacobo subirán. Mientras tanto, los diputados de Morena pareciera que aún no concluyen la curva de aprendizaje, enredados en sus propios conflictos.

¿Quién manda en el Gobierno Municipal y en Morena? El poder que concentra, pero además demuestra la pareja del alcalde Luis Guillermo Benítez, no solo se hace sentir en el Gobierno Municipal, también en el partido Morena. En el interior de la estructura municipal, corre de boca en boca que quien verdaderamente manda en el Ayuntamiento es la señora Gabriela Peña Chico, la pareja del alcalde. Y es que tras detectarse la existencia de alrededor de 33 empleados familiares de la señora Peña Chico, el caso llamó la atención de propios y extraños. Con la renuncia del hoy exdirector de Planeación, Víctor Sáenz, quedó comprobado quién manda en el Ayuntamiento, cuando al joven profesionista se le intentó obligar bajo presiones para que firmara permisos de construcción con irregularidades. Y parte de esos permisos eran tramitados con la anterior pareja de Peña Chico. La fuerza de la pareja del alcalde también se siente en Morena como partido, pues una hermana de ella, de nombre Claudia, es la que dirige el movimiento desde la vieja casona de Morena. Que no sorprenda la intentona del “Químico” de convertirse en candidato a gobernador y dejar como candidata a su pareja para que continúe mandando en el Gobierno Municipal.

Ya salió el peine. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no ha salido a las calles. Tampoco bloqueado carreteras. Menos sitiado Oaxaca o estrangulado a Chiapas. A muchos extrañaba esa actitud tras la reforma de la reforma educativa y quedó finalmente la de AMLO. A Sinaloa llegó ya una de las indicaciones plasmadas en esa reforma. Los maestros reprobados (se les dijo no idóneos) volverán a ser contratados. Serán reintegrados al trabajo. Que no quiere decir a las aulas porque muchos de ellos no las pisan. Son del grupo del “gis eléctrico”. Sí, por aquello de que les da toques. En Sinaloa serán pocos los reprobados que se reintegren. Se dice que son 17. Que en comparación con Oaxaca, ni pintan.