Jesús Vizcarra, Héctor Melesio Cuen, Irma Tirado, Gerardo Vargas y Mario Zamora son las cartas de la baraja de precandidatos a senadores que más se manejan en el PRI, cuya fórmula se podría decidir en los próximos días, pero antes se tiene que dar el “destape” del candidato a la presidencia.

Con insistencia se menciona que el empresario de la carne Jesús Vizcarra es el que tendría más arrastre entre el electorado, y que en caso que haya una alianza con el PAS, su compañero de fórmula tendría que ser Héctor Melesio Cuen.

Como fácil se podría desvanecer esta posibilidad porque se dice que Vizcarra preferiría atender sus negocios que incursionar de nuevo en la política y que la alianza con Cuen todavía es un volado, el gobernador Quirino Ordaz ha decidido abrir un poco más el abanico de sus cartas y a esto se debe en gran parte la actividad desplegada en los últimos días por la líder del Congreso, Irma Tirado, que llevaría mano con la equidad de género.

A Gerardo Vargas y a Mario Zamora los califican como figuras excluyentes, difícil que se puedan juntar en una campaña electoral a pesar que ambos tienen presencia estatal; Gerardo con la estructura con la que el malovismo ganó muchas elecciones, y Mario con el trabajo que desarrolla como director de la Financiera Nacional de Desarrollo.



Popurrí. El coordinador de Morena en Sinaloa, Rubén Rocha, es el que tiene mayores posibilidades de ser nominado candidato a senador y se muestra dispuesto a dar la batalla por acabar con la hegemonía priista en el estado; sin embargo, asegura que la prioridad es sacar adelante el triunfo de Andrés Manuel López Obrador para echar abajo el régimen rapaz y entreguista que por décadas han implantado el PRI y el PAN en el país.

La militancia del partido confía en que del centro vendrá una gran ola que barrerá los cacicazgos que han implantado los panistas y los priistas en el reparto del poder que empobrece a los mexicanos, que genera hambre y violencia y que se convierte en una traba insalvable para el desarrollo.



WARNING. Apenas ayer en esta columna se anticipaba que habría más detenciones de exfuncionarios acusados de actos de corrupción, y hoy la vicefiscal Nuria González salió a informar que hay órdenes de aprehensión contra cinco de ellos.

Los de mayor relevancia son el exsecretario de Salud Ernesto Echevarría y el de Turismo Rafael Lizárraga, pero no se vislumbraba que al estilo del viejo oeste la funcionaria pidiera la colaboración ciudadana para encontrarlos y aprehenderlos, una especie de warning o se busca, pero sin ofrecer recompensa, al menos por el momento.



SALTAN al ruedo. Para que no quede ninguna duda, los aaronistas, del senador Aarón Irizar del norte, encabezados por Pepe Uribe, Roberto Espinoza y Felipe Velázquez, siguen unidos y ayer se reunieron para refrendar su apoyo a Mario Zamora, “para lo que se venga” en el 2018 y en ámbito local brinca al ruedo Daniel García, integrante del grupo de la “M” arrobada que no está dispuesto a dejar la cancha libre a las demás corrientes políticas priistas y mucho menos de la oposición.