La baraja del PAS en Ahome

Por la demanda. Los regidores y líderes de los partidos opositores de Ahome están de fiesta. No hay día en que no tengan material para señalar las pifias que comete el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y sus funcionarios. El contexto les favorece por la imagen que le crean a esta administración del Partido del Trabajo y de Morena en las vísperas del 2021. Las críticas arrecieron por las acciones que tomó el alcalde Chapman en el tema de la recolección de la basura, en la que para favorecer a OP Ecología decomisó el relleno sanitario a PASA en forma ilegal, como lo resolvió el juez séptimo de Distrito que también le ordenó que le pagara a esta empresa el uso del mismo, lo que no quería realizar. Además, los señalamientos en su contra van por la embestida legal de la tesorera Ana Ayala en contra de los regidores Fernando Arce, Gerardo Amado y Ramón López Félix, lo que fracasó. Esto no es todo. Hay una lista grande de temas en la que no dan una. Y cada día que pasa el alcalde Chapman y sus funcionarios se ponen más en evidencia porque ya no les importa mentir de cara a los ahomenses.



Simulación. Algunos ya le agarraron la pichada al comisionado nacional del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara, del porqué se deslindó públicamente del alcalde Chapman cuando este empezó a sacar su verdadero rostro: quiere poner a salvo en el 2021 a su partido y a su candidato, para lo que apuntala al líder sindical Domingo “Mingo” Vázquez. No quiere que estos asuman el costo político por la forma de gobernar de Chapman, lo cual condena. Pero eso es en el discurso, porque en los hechos los regidores petistas todo le aprueban y le festejan al alcalde. Así, algunos dicen que si el líder estatal petista quiere poner realmente a salvo a “Mingo” Vázquez y los otros candidatos tendrá que reflejarse en los hechos, no de palabra.



Jugadas. Se habla que en las vísperas del inicio del análisis de los perfiles de los aspirantes a la alcaldía de Ahome, los operadores priistas del director general del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, Bernardino Antelo Esper, preparan los argumentos para apuntalar a este ante el líder estatal Jesús Valdés. Ya orearon que Antelo Esper tiene la estructura partidista a su favor, pero aparte tiene la suya propia. Esto lo consideran fundamental para recuperar la alcaldía en el 2021. Tienen sus cálculos.



La lista. Como en los otros, dicen que en el Partido Sinaloense también hay aspirantes de donde escoger para la alcaldía de Ahome. Dicen que Fernando Arce, Adrián Cázarez, Marisol Morales, Saulo Talamantes, Luis Pérez y Martín Balderrama son los que se tienen contemplados para la candidatura. Sin hacer mucho aspaviento, estos cabildean y trabajan para tener el visto bueno del presidente del partido en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Esta es la baraja que tiene el PAS en Ahome. No hay otra.



Letra muerta. La iniciativa que de seguro se aprobará en el Congreso del Estado para dar un asiento en los cabildos a los indígenas no pasa de buenas intenciones, por decirlo suave. Por citar solo uno de los planteamientos: que en la elección de los indígenas que van a ir a los cabildos no se metan los partidos políticos. Por adelantado, algunos dan esto como letra muerta. Los líderes y operadores de los partidos no van a meter las manos sino el cuerpo completo. Se va a dar lo mismo que en la elección para síndicos. ¿O no?



Opciones. El regidor de El Fuerte, Carlos Sarmiento, puede quedar colgado de la brocha en su aspiración por la alcaldía. Dicen que los dirigentes de Movimiento Ciudadano pueden optar por alguno más rentable. Ya sea que se desprenda de algún partido o que no traiga.