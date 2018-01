La basura, un argumento más. Mientras el problema de recolección de la basura aún no se corrige en Mazatlán, en especial en los conjuntos habitacionales como El Conchi, Jabalíes e Infonavit Playas, el director de Servicios Públicos, Miguel Pérez Bernal, reitera que aplicarán multas a quienes se les sorprenda arrojando basura en camellones y baldíos. La amonestación también se aplicará para aquellos que saquen los desechos el día que no pasa el camión recolector. Pero los mazatlecos se preguntan: ¿Quién sancionará a la autoridad por no cumplir con su trabajo? En las últimas semanas de diciembre y primeros días de enero, la recolección se volvió deficiente, no pasan los días que corresponde y esto ha generado que los desechos estén en las calles generando cucarachas, ratas y todo tipo de fauna nociva que tienen que soportar los ciudadanos. O de plano el director no puede con el paquete o es mera estrategia de la autoridad para volver a insistir con la privatización del servicio de la recolección de la basura. El tiempo lo dirá.

A prueba del carnaval. Las autoridades municipales aseguran que las obras en el paseo costero superarán la prueba de carnaval, pero no han tomado en cuenta que quizás la afluencia se incremente en estas fechas y que la gente no se preocupará por cuidar los espacios, sino por disfrutar de la pachanga. Los camellones centrales del malecón han sido duramente criticados en redes sociales, ya que los plafones son comparados con tumbas y se ha demostrado con fotografías que no están elaborados en su totalidad de cemento sino de madera y plástico que fueron recubiertos con el material grisáceo. Faltará ver qué pasará cuando los asistentes a los desfiles se paren sobre ellos para alcanzar a observar los carros alegóricos, si contarán con la resistencia que dicen las autoridades que tienen, o comenzarán a aplicar las fianzas a las constructoras por usar materiales de baja calidad, como se exhibió en la primera etapa de las remodelaciones del malecón.

Lo tachan de adelantado. El anuncio que el presidente municipal de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno Guzmán, hizo el pasado 2 de enero de su interés de reelegirse para el próximo proceso electoral ha causado revuelo en la política escuinapense. Julián Isidro Astorga García, presidente del Comité Municipal de Acción Nacional, ha señalado que ante esta declaración, los diferentes eventos masivos que realiza el primer edil en las comunidades, acompañado de su familia y algunos funcionarios por el Día de Reyes, es un acto plenamente para promocionar su imagen ante la cercanía de las elecciones. Astorga señaló que durante cinco meses, el Ayuntamiento les ha negado el pago de las prerrogativas a los diferentes partidos políticos con el argumento de que no tienen dinero, sin embargo, dice que con estos eventos masivos demuestra lo contrario, dándole prioridad a su interés político y no a los compromisos que el municipio tiene con partidos, proveedores y hasta con sus mismos trabajadores a los que se les adeudaban varias quincenas.

De mal en peor. En una gira de trabajo que realizó en Mazatlán, el alcalde de Concordia, Felipe Garzón, pintó un panorama poco alentador para las familias que viven en la zona serrana de ese municipio. Reveló que carecen de alimentos, ya que cuando abandonaron sus hogares víctimas de supuestas amenazas, eran tiempos de siembra y ahora no tienen maíz ni frijol, dos de los granos de mayor consumo en las familias. La autoridad señala que inició gestiones para que la Secretaría de Agricultura en el Estado los apoye con semillas, pero mientras llegan, los desplazados tendrán que lidiar con otra amenaza más, que es el hambre.