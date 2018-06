La batalla a diez días de las elecciones

La única certeza que queda es que ésta se ha perdido. Florestán.



Hoy que estamos a diez días de las elecciones del domingo uno de julio el panorama es el siguiente: Andrés Manuel López Obrador se mantiene a la cabeza de las encuestas con una más que cómoda ventaja promedio de veinte puntos sobre sus dos seguidores: José Antonio Meade, que afirma haber desplazado a Ricardo Anaya del segundo lugar y éste que se resiste.



Es decir, la lucha está por el segundo lugar mientras López Obrador administra su ventaja y deja la impresión de que su arroz ya se coció, pero al mismo tiempo alerta a los suyos a no dejarse llevar por la confianza y salir a votar, mientras que Meade y Anaya buscan afianzarse en el segundo lugar, para lo que tienen nueve días, y desde allí buscar el voto útil para dar la pelea al puntero.



Esa es la estrategia y ese el objetivo, por el segundo lugar ya que de no quedar clara esa posición, el mencionado voto útil y el de los indecisos, el oculto y de los swingers, hablando electoralmente, se partiría entre ambos dando mayor margen de triunfo al candidato de Morena.



Pero al mismo tiempo se da otra, pero solo en un frente: el morenista, aunque René Juárez Cisneros, presidente del PRI, ya está también en eso, y es por el Congreso.



Hay spots en radio y televisión de AMLO llamando a votar en línea, todo Morena, para construir su mayoría en el Congreso, lo que también está promoviendo Juárez Cisneros en busca de dos objetivos: que de ser el tabasqueño, no tenga esa mayoría que quiere en el Poder Legislativo y conservar un PRI actuante y de peso en las cámaras porque la idea es que si pierden las elecciones presidenciales, no pierdan al partido que mantendrá, de ganar Yucatán, trece gubernaturas, la cifra más baja en su historia, así como pueden tener la menor cantidad de legisladores priistas de que haya registro.



En fin, que estas son las batallas que se dan hoy, a diez días de las elecciones.



RETALES



1. PALABRA.- Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, boletinó que no hará públicas sus encuestas semanales sobre los candidatos, a pesar del compromiso que tenía con José Antonio Meade, quien subió un tuit llamándolo su amigo, en una operación cicatriz;



2. CUARTOS.- José Murat Casab dejó de estar en el cuarto de guerra del candidato del PRI a pesar de ser presidente de la Fundación Colosio, pobre Colosio, quien el martes fue reivindicado por López Obrador en Sonora y hasta juró en su memoria para terminar con un grito de ¡Viva Colosio! que llamó víctima del autoritarismo reciente, y que nunca lo había mencionado; y



3. TRATADO.- Podría ser que para noviembre se firmara el nuevo TLCAN, lo que dependerá de la voluntad del nuevo presidente, pero su aprobación en los congresos de México, Canadá y Estados Unidos sería hasta la primavera del año que viene. La crisis de los niños enjaulados por la política cero tolerancia de Donald Trump, ha llevado la relación bilateral a su momento más bajo.



Nos vemos mañana, pero en privado.