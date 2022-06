La caída de “Chicano” del IMDA

Justo cuando está en su mera ebullición el escándalo de la agente de la Policía Municipal de Ahome, Dignora Valdez, a quien se le dio de baja en el contexto de sus señalamientos de acoso laboral y sexual contra mandos de la corporación, explotó otro en la comuna ahomense: el director del Instituto Municipal del Deporte, Aureliano “Chicano” Valenzuela, fue acusado por una empleada de la dependencia de acoso sexual. La denuncia la interpuso en el Órgano Interno de Control, en donde su titular, Fausto Rubén Ibarra Celis, acumula expedientes. “Chicano”, como se le conoce, no aguantó la presión. Unos dicen que renunció, pero otros aseguran que “lo renunciaron”. El caso es que ayer dejó de ser el titular del IMDA.

COMO LOS CASOS de este tipo están brotando como hongos, muchos aseguran que se requiere que se les ponga un alto. Da la impresión de que la impunidad del que se goza estimula este tipo de conductas. Está claro que hay una corriente de la administración que maniobran para proteger a los acosadores, pero hay otra que no, en la que ubican al alcalde Gerardo Vargas Landeros, quien ha dado postura de que no va a tolerar ese tipo de conductas que le pueden afectar en el futuro. Se habla que no es fácil para él enfrentar el problema, pero tiene el apoyo de vastos sectores de la sociedad que se dan cuenta que algo no está bien. Por eso estiman conveniente que Vargas Landeros dé el manotazo en su gabinete. Y parece que ya empezó con la caída de “Chicano”. El detalle es que en su lugar regresa Felipe Juárez. Había mejores perfiles para menos problemas. Juárez es vulnerable por su gestión en el trienio de Billy Chapman.

La agente de la Policía Municipal Dignora Valdez interpondrá hoy el recurso de revisión de la baja que resolvió la Comisión de Honor y Justicia de la corporación para que el caso lo tome en sus manos la síndica procuradora Cecilia Hernández. Valdez no se está llevando por el canto de las sirenas de los apoyos recibidos, sino que va a cumplir con los procedimientos legales para no quedar en estado de indefensión. Se le pasa un recurso y se le complica más. Algunos observan que la salida política debe de estar acompañada por resquicios legales, en lo que parece va encaminado el caso salvo que haya quienes quieran dentro de la administración que el alcalde Vargas Landeros quede mal con el gobernador Rubén Rocha Moya y la secretaria de las Mujeres, Tere Guerra.

dicen que Antulio salas peimbert, brazo derecho del coordinador de los Programas Federales en El Fuerte y Choix, Aureliano Urías, la agarró contra el alcalde fortense Gildardo Leyva Ortega porque la ciudadanía de San Blas tiene tres días sin el servicio de agua potable. Bueno, hasta ayer porque ya se arregló el problema. Y ya se sabe el motivo de la suspensión: Antulio fue el que provocó la crisis del agua, ya que junto con su hermano Enrique están construyendo una finca hotel con atracadero para lanchas muy cerca de la planta de agua y el paso de la maquinaria pesada terminó por romper el tubo que distribuye el vital líquido. Y todavía se pone a criticar al alcalde.