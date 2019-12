La caída de García Luna

La caída de Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, estremece desde los cimientos a la clase política mexicana ligada a los expresidentes y es una continuación del “juicio del siglo” que se efectuó en Nueva York contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, y una prueba que las autoridades estadounidenses van contra los narco políticos implicados con los cárteles de las drogas.

Personificado como “Don Sol” en la serie “El Chapo” de Netflix, García Luna fue detenido ayer en Dallas, Texas, pero pronto será trasladado a Nueva York, ya que la orden de aprehensión la gestionó el mismo fiscal que proceso a Guzmán Loera y enfrenta los cargos de conspiración para el tráfico de cocaína y rendir falsas declaraciones ante la justicia.

El mensaje está muy claro: “hay que ir por el dinero de los políticos encumbrados que protegieron a los capos y facilitaron su crecimiento”. Al ex secretario de Seguridad se le acusa de haber recibido millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa entre 2005 y 2006, bajo el gobierno de Vicente Fox, y luego en 2007 con Felipe Calderón.

Aquí en México se hizo famoso por los montajes que hacía para presentar a los presuntos delincuentes detenidos, como el caso de la francesa Florence Cassez, también por financiar costosas telenovelas como “el equipo” y campañas publicitarias televisivas para aparentar que estaba obteniendo magníficos resultados en el combate a la delincuencia.

La noticia de la caída de Genero García, uno de los funcionarios más poderosos y temido durante los sexenios de panismo, opacó incluso la firma de los cambios del T-MEC que se efectuó ayer y la pregunta obligada que corre como reguero de pólvora en los medios políticos, es “hasta donde llegará la limpia de políticos ligados al narcotráfico”, “si alcanzará también a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y a algunos funcionarios infiltrados en el gobierno.

Por lo pronto ya Calderón tuiteó: “mi postura será siempre a favor de la justicia y la ley”, pero trasciende que a Donald Trump le urgen trofeos de peces gordos ligados al narcotráfico para su campaña presidencial y que los expresidentes mexicanos han dejado de serle útiles; también quieren que caigan exgobernadores. Se cruzan apuestas.



Popurrí. El director del Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa, Gabriel García Coppel, estuvo ayer en Los Mochis en plan de promoción de los convenios con los municipios para cobrar los adeudos del impuesto predial y del agua potable, con lo que se incrementarían los ingresos municipales, incluso se podrían duplicar y con ellos las participaciones federales.

El funcionario asegura que no les cobrarían ni un centavo por administración o comisiones, y de inmediato, en el mismo mes del cobro se los transferirían, pero que hay reticencias porque al parecer no quieren delegar facultades. Pero el SATES no exoneraría a nadie.

Anuncia que se emprenderá una campaña contra las empresas factureras que se usan para defraudar al fisco. “Se llegará hasta las últimas consecuencias”.