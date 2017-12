La campaña a la hora de la comida

La mesa familiar se ha convertido en una extensión de la discusión política. Y de su pluralidad. He aquí una escena.

Personajes:

El Padre, que es priista de toda la vida. La Madre, que ha dicho votará por Margarita Zavala. La Hija, que lo hará por Ricardo Anaya. El Hijo, un convencido de que López Obrador ahora sí será presidente. Y La Abuela, maestra jubilada, para quien todo está mal y añora los tiempos del general Lázaro Cárdenas. Ella votaría por El Bronco.

Escena primera y única: es la hora de la comida y en la mesa familiar todos los personajes se disponen, como siempre, a discutir por cualquier cosa.

La abuela. Odio decirlo, pero se los dije. Salieron los candidatos que ya sabíamos iban a ser. Todo es tan previsible. No cabe duda que la política ha perdido emoción. ¿Por qué no son ahora mismo las elecciones? Así nos evitaríamos escuchar y ver lo mismo de los últimos meses.

El hijo. Sería lo mejor, pues ganaría de una vez López Obrador. Más allá de lo que se dice de él, es tiempo de que se le dé la oportunidad. No creo que sea mejor o peor que los demás. Simplemente es una opción que hay que intentar. No debemos subestimar al país. Yo no compro la idea de que es un peligro para México. Ya gobernó la capital y no lo hizo mal. Lo demás es pleito político. Así son todas elecciones en el mundo.

La hija. ¿Saben por qué voy a votar por Ricardo Anaya? Pues no sé. No sabría explicarles. Creo que es porque no me convencen los otros. Y miren que él no me cae del todo bien. Es más, me parece arrogante. Pero creo que podría estar viendo cosas que los políticos tradicionales no están viendo. Temas que son propios de una nueva generación.

El padre. Hay muchas cosas que ustedes no entienden porque no les tocó vivirlas. Y lo que no se vive y sufre, es más difícil de valorarlo. Sé que va a ser una contienda muy difícil. Pero creo que Meade terminará imponiéndose. No me cierro. Sé que el partido no vive sus mejores tiempos. Sé que la gente está enojada y decepcionada de muchas cosas. Pero la política siempre depara sorpresas. Él es un buen candidato.

La madre. No te veo muy convencido de lo que dices. Pero, en fin. Las cosas han cambiado. Para muestra, esta familia. Mira que cada quien trae su candidato. Yo voy a votar por Margarita. Y no me pregunten por qué. Tú no vas al súper y le andas diciendo a todo mundo porqué prefieres esta salsa a la otra o porqué compras en este súper y en el otro no. Cada quien va a decidir como quiera. ¿No es eso la democracia?

La comida continuaría y como siempre la discusión no tendría buen fin. Las razones nunca viajan solas. Tarde que temprano aparecen las pasiones y con ellas los altos tonos y en ocasiones las ofensas. Sobre todo cuando se habla de política.

Las siguientes escenas, ya no serían tan amables como ésta. Pero esa, es otra historia.